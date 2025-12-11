Fact checked

Si hay algo que resulta apasionante es saber que en España existen más de 20.000 centenarios y que en su mayoría están en unas condiciones de salud dignas de admiración. Y esta mirada profunda la podemos realizar gracias al doctor Manuel de la Peña el descubridor de un yacimiento de centenarios y supercentenarios con los que mantiene una estrecha relación emocional.

En esta ocasión se trata de Jesús Redondo Bermejo que el pasado 2 de junio cumplió 110 años y se convirtió en el hombre más longevo de España a tan solo meses de Engraciano González Barroso que también tiene 110, quien se siente pletórico.

Según afirma el doctor de la Peña, que estuvo en Cáceres el pasado sábado con Jesús, sus facultades mentales están conservadas, su tensión arterial y colesterol están perfectamente controlados, su frecuencia cardiaca en 68, en ritmo sinusal o lo que es lo mismo sin latidos irregulares y sin arritmias.

Es un lector incansable, de hábitos sanos, vive en Cáceres. Es un patrón que se repite en las personas longevas: comidas con productos frescos. Jesús afirma: «Mi padre siempre ha dicho que se come para vivir, no se vive para comer. Siempre he comido muy poco. No he sido un glotón». Ha llevado una vida normal, nunca ha bebido ni fumado, aunque eso sí, ha perdido visión y audición. Nunca se operó de nada.

El 29 de octubre se convertía en el abuelo de España, tras la muerte del madrileño Luis G. Carrasco-Muñoz Pérez, que ostentaba el récord con 111 años. Concepción, su mujer, falleció hace seis años a los 99 y todavía le lloran los ojos cuando habla de ella. Tiene tres hijos. Es el recuerdo vital que más le emociona.

Ha leído más de 1.000 libros

A De la Peña lo recibió en la sala-biblioteca de un centro de mayores. Aquí pasa muchas horas, aunque se queja de la vista. «He leído más de mil libros» afirma satisfecho. Es un lector empedernido, su gran afición.

A raíz de la pandemia fue perdiendo la movilidad, pero sigue una rutina diaria para mantenerse activo: ejercicios en el gimnasio y terapia ocupacional. Ha sido disciplinado y muy metódico. En el pueblo salía a tomarse sus tres vinos y cuando se los había tomado, se iba. Comer a las dos en casa era para él sagrado.

Aficionado a la caza del perdigón, Jesús se jubiló hace nada menos que 49 años. A los 19 aprobó una oposición para la administración local y entró en el ayuntamiento de su pueblo. Fue siete años Secretario del Ayuntamiento en Portaje y también en Pontezuelo.

Le encantaba salir a coger espárragos, su pequeño huerto. Con su mujer estuvo casado 78 años, juntos han recorrido España, y su otra gran pasión es viajar. Siempre le ha gustado veranear en San Sebastián. Con gran memoria todavía recuerda que haciendo la mili, cuando escribía, alcanzaba las 350 pulsaciones a máquina.

Hacer un recorrido por España y conocer a los 20.000 centenarios lleva su tiempo y si lo haces recorriendo el mundo en busca de los 700.000 tiene más mérito. Tan solo un médico de renombre mundial como el infatigable y reputado cardiólogo Manuel de la Peña Alonso-Araujo realiza este tour interminable, el cual le ha permitido descubrir un verdadero yacimiento de supercentenarios, quienes le están revelando sus secretos para llegar sanos a los 120, y que se han hecho virales en las redes sociales de De la Peña, donde sus reels han alcanzado millones de visualizaciones.

El legado de conocimiento de los superlongevos

Además de Jeanne Calment, una mujer que mantuvo una vida muy activa y vivió hasta los 122 años, las personas más longevas de la historia han sido la japonesa Kane Tanaka, que vivió hasta los 119 años; la americana Sarah Knauss, que murió a los 119, y la monja francesa Lucile Randon, que falleció a los 118 años. Entre los hombres más longevos del mundo, destacan el japonés Jirôemon Kimura, que vivió hasta los 116 años, el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, que vivió hasta los 114 años y el extremeño Francisco Núñez Olivera, que falleció con 113 años.

Este legado de conocimientos se recoge en su obra maestra, «Guía para vivir sanos 120 años», un bestseller gracias a que relata historias reales y llenas de ternura a través de entrevistas clínicas, realizadas por este gurú de la longevidad, impregnadas de un gran humanismo que resulta paradigmático.

Por último, lo que es verdaderamente admirable es el liderazgo médico que ejerce entre la comunidad científica donde su poder de influencia está logrando cambiar la percepción de las personas longevas para que reciban la mejor asistencia sanitaria y no les falte nada de nada hasta el último día de su existencia y lo dice, ni más ni menos, un emblemático líder mundial de la longevidad.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.