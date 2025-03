Ésta es la pareja nocturna que cuida tu piel mientras duermes

Fact checked

Las horas que dormimos y descansamos son clave para regenerar el organismo, pero sobre todo la piel. Por ello, es imprescindible aportarle ingredientes que contribuyan a mejorar su estado. En este sentido, Eduardo Senante, farmacéutico explica que «el retinol estimula la renovación de las células y la melatonina que segregan nuestras glándulas cuando dormimos nos protege de la oxidación. Juntos forman una perfecta rutina de noche para la piel».

Dormir bien es, sin duda, el ritual de belleza y salud más antiguo y tal y como explica el farmacéutico, «siempre se dice que una piel bonita, radiante y luminosa es una piel que descansa por la noche. Cada vez hay más estudios que demuestran que si tenemos una rutina de sueño saludable existirá una mejoría de la matriz extracelular que es donde está, entre otros ingredientes, el colágeno». Y añade que «de esta manera, un patrón de sueño saludable va a hacer que nuestro colágeno se degrade en menor medida y esté mejor integrado en esa matriz extracelular».

Por otra parte, también se ha visto que tener un patrón de sueño saludable promueve una mejor hidratación. «Y es que está demostrado que durante el sueño la hidratación de la piel se reequilibra. Si no dormimos lo suficiente, hay más inflamación, en este caso también de la piel, se destruye en más intensidad de ácido hialurónico y esto hace que se evapore más el agua y que perdamos humedad», comenta el experto.

Por el contrario, un patrón de sueño inadecuado impacta en la salud de la piel. «La falta de un correcto descanso provoca un mal reseteo del sistema cognitivo, lo cual se traduce en un aumento del cortisol e inflamación cutánea. Esto, a su vez, acelera los procesos de oxidación y afecta negativamente tanto al colágeno como al ácido hialurónico, dando como resultado una piel menos equilibrada, más envejecida y menos saludable en general», afirma Eduardo Senante.

Antioxidante natural

La melatonina, además de ayudarnos a conciliar el sueño está considerado como el antioxidante natural que cuida nuestra piel mientras dormimos. «Recientes estudios han demostrado que la melatonina que segregamos cuando dormimos podría producir, incluso, más enzimas antioxidantes que la vitamina C», aclara el farmacéutico. Y añade que «la melatonina -que se estimula por la oscuridad- ayuda a que todos los procesos de reparación de la piel que tienen lugar cuando dormimos -contrarrestar los daños de los radicales libres- se produzcan. Pero, ¿qué ocurre si no dormimos o no tenemos un patrón de sueño saludable? Que el sistema de regeneración y renovación de nuestra piel se altere, dando como consecuencia que nuestra piel no se repare y se regenere de manera adecuada».

«Esto podemos intentar solucionarlo tomando melatonina por vía oral. Con su ingesta se ha visto que, además de regular el sueño aumentaríamos también sus beneficios antioxidantes. Esto nos va a ayudar a prevenir y a permitir neutralizar aún más los efectos negativos de los radicales libres, sobre todo ese efecto oxidativo que da como resultado el envejecimiento de la piel», recomienda Eduardo Senante.

El «santo grial» de la belleza nocturna

Con todo ello, los expertos han catalogado a la combinación de melatonina más retinol como el «santo grial» de la rutina de belleza nocturna. «Si a la melatonina que segregamos de manera natural le añadimos la oral y retinol podremos decir que estaremos realizando la rutina ideal para tener la piel mucho más cuidada y joven», señala el farmacéutico.

«Por una parte, el retinol va a aumentar la renovación celular y la producción de colágeno mientras dormimos, y la melatonina combatirá el estrés oxidativo de la inflamación”, explica. «El retinol hace que los signos de la edad sean menos visibles y que la piel esté mucho más hidratada. Por ello todos los expertos consideramos que es el mejor aliado para tratar la piel puesto que es el ingrediente con mayor evidencia científica a la hora de intentar revertir y prevenir todo el daño acumulado en nuestra piel», añade Eduardo Senante.

Por tanto, «el combo de retinol tópico y melatonina por vía oral se está estudiando cada vez más por la ciencia puesto que se está viendo que la melatonina por vía oral podría potenciar también la acción antioxidante del retinol y ayudar así a la regeneración celular. También se ha evidenciado que al aumentar la hidratación en la piel se podría reducir la irritación y la sensibilidad al retinol», comenta el experto.

Los resultados de este dúo: «La combinación de melatonina, que es un aporte extra de antioxidantes vía oral, junto con el efecto del retinol va a producir un mayor efecto antiaging. Hay que tener en cuenta que el efecto del retinol más o menos se considera que empieza a verse de manera exterior en unos dos o tres meses. Pero el efecto de la melatonina lo notaremos al momento porque desde que la tomemos empezará a actuar como antioxidante», señala Eduardo Senante.

La rutina facial nocturna ayudará también a que durmamos mejor y, en este sentido, «no solo la combinación retinol + melatonina hará que nuestra piel esté mejor y que durmamos mejor. También se ha demostrado que si realizamos una rutina facial antes de acostarnos, nos ayudará a relajarnos y, por ende, a que conciliemos mejor el sueño», matiza el farmacéutico.

«Una rutina facial nos ayuda a desconectar del mundo. Hacemos una pausa antes de ir a dormir y esto, sin pantallas, sin estrés, ayuda muchísimo a conciliar mejor el sueño y a relajarnos. También la aplicación de producto nos puede ayudar a liberar la tensión. Es un momento de autocuidado después del estrés de todo el día, dedicarnos un ratito, aunque sea poco, a nosotros mismos, solo a nosotros mismos», añade.

Y concluye que «hay que tener en cuenta que el cerebro empieza a relacionar la rutina nocturna con el descanso y esto va a ayudar a tener una mejor calidad del sueño. En el fondo no es una cuestión puramente estética, sino que es un momento también de autocuidado y bienestar integral. Y todo esto va a ayudar también a que tengamos un sueño más reparador, más profundo y mucho más beneficioso para nuestro organismo y, en consecuencia, para nuestra piel».