Retinol: ventajas para todos pero también tiene sus contras

Si consultas a dos o más profesionales del cuidado de la piel, notarás que cada uno de ellos tiene sus productos favoritos. Probablemente el retinol sea uno de ellos, ya que es una de las vitaminas más comunes en los tratamientos cutáneos. Tiene ventajas pero también contras. ¿Cuáles son?

¿Qué es el retinol?

Se trata de un tipo de vitamina A, un nutriente cuya función es acelerar la renovación de las células y que, por ello, es considerado como uno de los imprescindibles en las terapias de recuperación de la piel. Forma parte de los retinoides, compuestos químicos relacionados con la vitamina A entre los que también se encuentran el retinaldehído, el ácido retinóico y el palmitato de retinol.

Como a medida que envejecemos la piel se vuelve más reactiva, es indispensable incorporar estas vitaminas al cuidado cutáneo. Múltiples son los usos que se le pueden dar al retinol y las clases de productos cosméticos en las que se utiliza este ingrediente.

Casi siempre es añadido a los productos tópicos que se aplican sobre la piel, ya sea en zonas dañadas como preventivamente. Además, ayuda a la producción de colágeno y colabora con los antioxidantes que incorporamos al cuerpo a través de la comida. Básicamente, tanto los alimentos como el retinol tienen el propósito de retrasar los signos visibles del envejecimiento por la edad.

Beneficios del retinol

Éstos son variables, pero suele suministrarse con alguno de los siguientes objetivos:

Destapar los poros

Producir elastina y colágeno

Aumentar el grosor de la piel naturalmente

Eliminar las marchas y las manchas oscuras que aparecen en la piel

Reducir los problemas de pigmentación o caída de la piel, como las arrugas y las líneas finas de expresión en el rostro

Ventajas del retinol

Control del acné

Actualmente, muchos adolescentes tienen su primera toma de contacto con esta vitamina al incluirla en su terapia contra el acné. Dentro del organismo, esta sustancia controla la generación de sebo -por tanto la aparición de los granos- y favorece la exfoliación. Evita que surjan nuevas espinillas a largo plazo, e impide que los poros se obstruyan dejando esa secuela en la cara de los jóvenes.

Antienvejecimiento

Ya en edad adulta, las propiedades antioxidantes del retinol son valoradas para la producción de colágeno y elastina en la piel. Desaparecen las arrugas y las líneas finas, como las de expresión, y le devuelve a la piel algo de la firmeza perdida con los años. Normalmente debe aplicarse por la noche, antes de ir a la cama, para que actúe mejorando el aspecto de la piel mientras dormimos.

Suaviza la textura de la piel

Si estás expuesto a factores externos como el sol o la contaminación ambiente, debes saber que todos ellos atentan contra tu piel. Ante esta problemática, el retinol se presenta como una molécula de absorción inmediata que promueve la renovación celular. Transcurridas unas semanas de su aplicación, deberían verse resultados como una piel más suave y agradable al tocarla.

Desaparece las manchas y uniformiza el tono

Si te molesta que tu piel tenga varios colores y no se vea uniforme, el retinol puede darle una apariencia más homogénea al eliminar antes las manchas oscuras. Lo logra porque ataca los melanocitos, las células encargadas de producir el pigmento de la piel.

Por supuesto, la desaparición de las manchas no se consigue en un par de días sino que debes ser constante en tu tratamiento.

¿Cuáles son las desventajas del retinol?

Más allá de sus beneficios y ventajas, hay ciertas contraindicaciones o efectos secundarios indeseables de la aplicación de retinol.

Sensibilidad de la piel

No es del todo raro que el retinol provoque sensibilidad en pieles propensas o que son delicadas a causa de alguna enfermedad. Cuando percibas que tu piel no responde bien al uso tópico de retinol, deja de utilizar las cremas con este ingrediente. Algunos de los síntomas de la sensibilidad por el retinol son irritación, sequedad y/o descamación. ¡Consulta a tu dermatólogo!

Fotosensibilidad

Si vas a aplicarte algún cosmético con retinol durante el verano, procura hacerlo sólo por la noche y no antes de salir de casa. Muchos acusan que esta vitamina hace su piel más sensible a la luz solar. De ser así, se eleva el riesgo de quemaduras graves. Durante el verano, ponte cremas con retinol por la noche y por la mañana sólo un protector solar. Es la única combinación segura.

No es apto para todas las pieles

Hay quienes tienen la piel más sensible o que simplemente no se lleva bien con este compuesto y, aunque la verdad es que la mayoría de las personas no lo hacen, no está de más realizar una visita a tu médico clínico o dermatólogo para plantearle la intención de cuidar tu piel con esos productos. Generalmente, con un par de estudios se puede saber si la piel soportará la aplicación de retinol o si debes buscar otra solución.