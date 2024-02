Enfermedad del ciervo zombie: ¿es peligrosa para los seres humanos?

Fact checked

Unos tres meses atrás, a mediados de noviembre, el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos informó oficialmente sobre el hallazgo de un cuerpo de un ciervo en el Parque de Yellowstone. Pero este descubrimiento no hubiera sido noticia si no fuera porque el animal en cuestión sufría de caquexia crónica, afección también conocida como «enfermedad del ciervo zombie».

¿Qué deberías saber acerca de esta patología? ¿Es peligrosa para los seres humanos? ¿Qué riesgos corren los animales?

Qué es la enfermedad del ciervo zombie

Las anteriores son algunas de las preguntas que a lo largo de esas semanas se han hecho los interesados en averiguar más respecto de esta problemática de salud que se caracteriza por una repentina y progresiva pérdida de peso, acompañada por comportamientos inusuales y conductas extrañas. El animal convive con la afección, dos o tres meses, hasta que muere.

Durante este tiempo presenta períodos de letargo, hiperexcitabilidad e incapacidad para levantar la cabeza. Le cuesta divisar objetos por tiempo prolongado. Eso le dificulta buscar alimentos y, con ello, la supervivencia. Todo esto ha provocado temor en las redes, compartiéndose publicaciones en las que se detallan cuáles son las consecuencias de la enfermedad sin entrar en las causas.

No se trata de una nueva patología

A pesar de lo escabrosos que pueden ser los pormenores de esta nota oficial, no se trata de una patología nueva ni mucho menos. Realmente es una afección que ya ha sido investigada en el pasado, y que es producida por un virus. Hasta el momento, no se detectaron casos en seres humanos: todas las víctimas identificadas son animales. No debería ser peligrosa para nosotros.

Síntomas y transmisión de la enfermedad del ciervo zombie

La sintomatología de los ejemplares infectados con este virus es variable, pero ciertas reacciones coinciden en casi todos los casos. Incluyen la pérdida de peso o masa corporal, la imposibilidad de estar en pie, la debilidad muscular, el letargo y el babeo sostenido.

Este virus se transmite al entrar en contacto físico los animales con los priones, que se localizan en los fluidos corporales de otros animales infectados. Generalmente, quedan alojados en su orina, sus heces y su saliva. Tampoco es raro que queden en tejidos, músculos y otras partes del cuerpo de los animales muertos como consecuencia del virus. Son microorganismos resistentes, y pueden durar semanas enteras en el suelo, en el agua o en los alimentos. En hábitats abiertos, nunca se está 100% a salvo.

Al transmitirse por estas vías, el virus suele atacar tanto a los depredadores naturales de estos animales como a otros que aguardan para alimentarse de los desechos que dejan. Normalmente afectan a los cérvidos, pero hay otros animales que podrían contagiarse como los primates y los roedores. De nuevo, no se tiene constancia de que los seres humanos lleguemos a contagiarnos del virus.

Desde la Organización Mundial de Sanidad Animal sostienen, en un documento, que la enfermedad del ciervo zombie principalmente afecta a ciervos, renos y alces. Esta patología es común en zonas donde habitan estos animales, como ciertas regiones del territorio de los Estados Unidos. Al contrario de lo que podría creerse, las primeras víctimas de la afección aparecieron en la década de los 60. Un ciervo en cautividad fue el primero en fallecer por el virus. Y dos décadas más tarde, sería el turno del primer ciervo «salvaje».

Los datos aportados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, actualizados al pasado mes de noviembre, registran la enfermedad del ciervo zombie en 31 de los 50 estados de aquel país. Sumados, claro está, a los casos extranjeros. Estos se han dado en naciones muy alejadas unas de otras como Canadá, Suecia y Corea del Sur, por citar tres.

¿Es un prion lo mismo que un virus?

Aunque solemos abordarlos como si fueran la misma cosa, ya que actúan de modo parecido, un prion es una proteína con forma alterada que genera una enfermedad degenerativa en el cerebro. La enfermedad del ciervo zombie se debe a esta proteína, descartándose así que sea un virus como los que afectan a nuestra especie. Y de ahí que estemos protegidos de ella.

De hecho, algo curioso es que este prion forma parte del grupo de las encefalopatías espongiformes transmisibles -o EETs-. Comparte así su origen con la proteína que genera la «enfermedad de las vacas locas», otra patología animal de gravedad.

La mayoría de los ejemplares mueren a los dos o tres meses de contraer la afección, si bien otros pueden sufrirla durante varios años. Incluso, hay animales que han deambulado por los bosques tras padecer esta enfermedad por más de cuatro años. Y como no existen tratamientos, no hay nada que se pueda hacer por ellos más que aislarlos para impedir que sean un foco contagioso.

Tampoco afectaría a los animales domésticos

Y otra buena noticia es que tanto gatos como perros darían la sensación de ser inmunes a esta proteína. Si vives cerca de bosques, o espacios verdes en los que haya ciervos, esto te dará tranquilidad. Aún así, busca la manera de vigilar qué hacen tus mascotas.