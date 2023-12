Fact checked

Un estudio sociológico que ha llevado a cabo por la compañía de implantes auditivos MED-EL a nivel nacional entre mayores de 65 años, revela que el 52% de los mayores percibe que tiene pérdida auditiva (hipoacusia) y, aun así, el 45% todavía no se ha revisado nunca su audición. Esta falta de revisión puede tener consecuencias graves porque a veces puede ser el síntoma de otra enfermedad más grave. De hecho, sólo un 6% de los encuestados identifica la demencia como uno de los riesgos derivados de la pérdida auditiva, a pesar de que La Comisión Internacional The Lancet sobre Prevención, Intervención y Cuidados de la Demencia reconoce la pérdida auditiva como el principal factor de riesgo de demencia a partir de la mediana edad.

Entre los datos que se extraen de esta investigación a la hora de valorar las posibles consecuencias que puede tener la pérdida auditiva no tratada, más del 56% de los españoles mayores de 65 años reconoce el aislamiento social como el principal efecto sobre su calidad de vida. Sin embargo, solo un 19% la relaciona con dependencia, un 11,5% con depresión y un 6% con la demencia. Para que nos explique el porqué de esta falta de interés por acudir al especialista y qué se puede hacer para evitarlo, OKSALUD entrevista al jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, el doctor Serafín Sánchez.

PREGUNTA.- ¿Cuáles cree que son las razones por la que no se acude a consulta a pesar de la percepción de pérdida auditiva?

RESPUESTA.- Existen varios motivos. Suele ocurrir que muchas personas asocian la pérdida auditiva con un proceso normal del envejecimiento y consideran que la hipoacusia forma parte de ese proceso y que, como tal, no se puede ayudar. Otros piensan que la solución que se les puede facilitar para resolver la pérdida auditiva en un primer lugar son los audífonos y que eso haría visible su condición y los etiquetaría de «personas mayores» o en cualquier caso, de personas con ciertas limitaciones. Incluso cuando siendo conscientes de su pérdida auditiva acuden a su médico, no siempre se sienten comprendidos ya que algunos profesionales aún no están suficientemente concienciados del impacto de la hipoacusia en otras dimensiones de la persona.

P.- ¿Cómo puede impactar esta percepción en la concienciación y búsqueda de tratamiento por parte de los afectados?

R.- Debemos destacar que existen diversas soluciones audiológicas para mejorar los problemas comunicativos que derivan de la pérdida de audición en las personas adultas. Los tratamientos actuales de la hipoacusia han avanzado mucho y van a ser capaces de dar solución a cada problema individual. Dependiendo del nivel de pérdida, en algunas ocasiones la solución serán los audífonos y en otras ocasiones, los implantes cocleares. Estos tratamientos van a permitir que estas personas con pérdida de audición puedan retornar a su vida activa, eliminando su aislamiento, y evitando la depresión que les causa el no sentirse útiles o integrados en la sociedad.

P.- ¿Qué enfermedades derivadas puede ocasionar la pérdida de audición no tratada?

R.- Además de los evidentes problemas de comunicación y socialización que tiene una persona con hipoacusia no tratada, estas personas a medio y largo plazo van a desarrollar deterioro cognitivo. Eso implica que van a necesitar más ayudas aún de tipo social, que lo que pueda suponer tratar la pérdida auditiva. El deterioro cognitivo tiene un impacto devastador en la persona que lo sufre y en su entorno familiar, y supone la generación de unos gastos muy relevantes que se tendrán que mantener durante largo plazo, dada la elevada esperanza de vida que hoy día tienen nuestras personas mayores. El aislamiento al que están sometidas estas personas con pérdida auditiva no tratada puede generar depresión, demencia… impactando en su calidad de vida y en la de su entorno más cercano.

P.- ¿Cómo afecta la hipoacusia a las personas? ¿Por qué hay esos prejuicios a la hora de acudir al especialista y que nos indiquen que tenemos que usar un audífono, por ejemplo?

R.- Muchas personas no conocen los progresos tecnológicos de los audífonos y no están al tanto de los últimos avances en cuanto a potencia del sonido, individualización de las soluciones y la miniaturización de los dispositivos externos. Ni tampoco de la capacidad de los implantes cocleares para dar soluciones audiológicas cuando los audífonos ya no son capaces de alcanzar el rendimiento que la persona necesita para su comunicación.

También muchos pacientes asocian el utilizar un audífono a hacer visible una discapacidad e intentan evitarlo asumiendo todos los inconvenientes de la hipoacusia y de no aprovechar los conocimientos y avances que existen hoy en día.

A veces se piensa que el coste de un audífono o de un implante coclear es elevado, pero no se tienen en cuenta todos los beneficios que van a permitir la utilización de estas nuevas tecnologías, no sólo en términos de salud y comunicación, sino en términos de rendimiento laboral y social.

P.- ¿Cómo pueden los profesionales de la salud y la sociedad en general trabajar juntos para cambiar estas percepciones y fomentar la búsqueda de soluciones?

R.- Es importante que los profesionales de la salud seamos capaces de transmitir a las administraciones públicas, el valor de invertir en facilitar la mejora de la audición de las personas adultas con pérdida auditiva. Tienen que ser conscientes de que los beneficios que obtienen los pacientes, compensan el coste de los distintos productos y se convierte realmente en una inversión de futuro para personas que tienen una larga vida por delante, para que se sientan sanas y puedan disfrutar de una vida social y laboral plena, llegando a edades elevadas con plenas facultades mentales. Además de que, invirtiendo en tratar la pérdida auditiva a tiempo, ahorrarán en el tratamiento de otras enfermedades asociadas a la pérdida auditiva no tratada.

P.- ¿Cuáles son las estrategias que considera más efectivas para llevar a cabo campañas de información que conciencien a la población sobre la necesidad de abordar la pérdida de audición y evitar los tabúes?

R.- Es importante que las personas adultas que notan la pérdida de audición no duden en consultar a sus profesionales de la salud, que les podrán informar sobre los grandes avances tecnológicos que existen hoy en día y de cómo pueden ayudarles a resolver ese problema de la mejor forma que cada paciente necesita. Es conveniente que se lleven a cabo revisiones periódicas de la audición tanto en niños como en adultos, con objeto de que puedan recibir un tratamiento auditivo antes de que aparezcan consecuencias negativas fácilmente evitables. La detección temprana puede ayudar a evitar problemas asociados a la pérdida auditiva.