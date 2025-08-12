Fact checked

Una infección de transmisión sexual (ITS) no detectada puede complicar la gestación e incluso poner en riesgo al bebé, afirma la ginecóloga, Xinxin Lin. Por ello, «ante el posible aumento de los contactos sexuales en verano, tanto mujeres como hombres deben ser especialmente cuidadosos si planean formar una familia a medio plazo», añade.

La especialista señala que, con el aumento de los contactos sexuales en verano, tanto mujeres como hombres deberían extremar las precauciones si planean tener hijos en el futuro. Muchas personas descubren demasiado tarde que una infección prevenible ha afectado su fertilidad, ya que algunas ITS pueden provocar enfermedad inflamatoria pélvica, obstrucción de trompas y, en última instancia, esterilidad.

La Dra. Lin subraya que el diagnóstico precoz es clave: revisiones periódicas y pruebas de detección rápida pueden evitar complicaciones graves, especialmente tras encuentros sexuales de riesgo.

Las cifras confirman la preocupación:

Entre 2012 y 2019, las ITS aumentaron un 1.073% según datos de Bloom, con mayor incremento en mujeres.

La OMS estima que cada día se registran más de un millón de nuevos casos de ITS curables en personas de 15 a 49 años.

En España, entre 2021 y 2023 los diagnósticos de gonorrea crecieron un 42,6% y los de sífilis un 24,1%, mientras que los de clamidia aumentaron un 20,7% entre 2016 y 2023.

Algunas ITS, además, presentan riesgos especiales:

Gonorrea: creciente resistencia a los antibióticos.

Sífilis: sin tratamiento, puede causar abortos, partos prematuros y graves secuelas neurológicas o musculoesqueléticas en hasta el 80% de los embarazos afectados.

Clamidia: suele ser asintomática, pero puede provocar infertilidad, embarazo ectópico o parto prematuro.

La prevención es la mejor defensa. El preservativo sigue siendo la barrera más eficaz, con una efectividad de alrededor del 98%. Además, Sanidad recomienda cribados anuales a personas sexualmente activas y, si se cambia de pareja, hasta una vez cada tres meses.

«La clave está en la información y la prevención para que una simple ITS no se convierta hoy en un problema reproductivo mañana», concluye la Dra. Lin.

Información sexual

