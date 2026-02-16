El Dr. Óscar Castro es nombrado Presidente de Honor del Colegio de Dentistas de Córdoba

Fact checked

Con motivo de los actos conmemorativos de Santa Apolonia, patrona de la Odontología, el Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba ha nombrado al Dr. Óscar Castro Reino como Presidente de Honor de la institución. El máximo responsable de la Organización Colegial ha recibido esta distinción de manos del presidente del colegio cordobés, Dr. Federico Esparza, y tras una emocionante presentación llevada a cabo por el Dr. Ángel Carrero, presidente del Colegio de Dentistas de Cádiz y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo General.

Durante su intervención, el Dr. Castro destacó que recibía este reconocimiento “con emoción y con un profundo sentido de agradecimiento. Lo vivo como un logro personal, pero también como un compromiso vigente con esta institución y con una provincia a la que aprecio sinceramente”.

En su discurso hizo una mención especial a la respuesta de la sociedad cordobesa ante el reciente accidente de Adamuz. “La manera de ser de los andaluces en general, y de los cordobeses en particular, tiene una cualidad que destaca por encima de todo: la forma en que su gente responde cuando las circunstancias exigen lo mejor de cada uno. Lo hemos visto de forma especialmente conmovedora al acompañar a las víctimas y familias del accidente ferroviario. En momentos así, Córdoba muestra solidaridad, afecto y discreción. Esa altura humana honra a esta tierra y nos interpela también como profesionales sanitarios. Sois un ejemplo para todos”. En este sentido, subrayó que la Odontología es ciencia y técnica, pero también compromiso con las personas.

Asimismo, recordó el hito que supuso la inauguración de la actual sede colegial en 2018, definiéndola como el símbolo de un colegio “moderno, cercano y útil”. Tras agradecer al Dr. Ángel Carrero las palabras que le dedicó en la laudatio, se dirigió al Dr. Esparza, quien lleva a cabo un liderazgo sereno y constante, y se caracteriza por su compromiso con la profesión y con la solidaridad con los que más lo necesitan. “Su papel como coordinador del distrito Córdoba–Guadalquivir y su impulso al Plan Dental Andaluz, es un buen ejemplo de cómo la Odontología puede avanzar en prevención y accesibilidad para los más vulnerables”, señaló el Dr. Castro.

En el plano profesional, el Dr. Castro mencionó los avances que se han producido hacia la creación de las especialidades odontológicas en España, un proceso que ya se encuentra en fase activa. “El rumbo está marcado y confiamos en que las especialidades sean una realidad lo antes posible. Especialidades, prevención y acceso a la salud son piezas de una misma visión sanitaria moderna”, concluyó el presidente del Consejo General de Dentistas.