El pasado mes de diciembre tuvieron lugar las elecciones a presidencia de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) en la que Pere Brescó i Torras fue nombrado presidente para los próximos cuatro años. Consiguió el 50,57 por ciento de los votos frente a sus rivales que sólo alcanzaron el 27, 63 y el 21.80 por ciento cada uno. El doctor ha sido designado para sustituir a Txantón Martínez-Astorquiza al frente de esta entidad que cuenta con 150 años de existencia y que es la sociedad científica más antigua de Europa en esta especialidad.

Pere Brescó i Torras es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, especialista en Ginecología y Obstetricia por la Universidad Libre de Bruselas (ULB) y doctorado por el mismo centro con Matrícula de Honor. Actualmente, es jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Igualada.

Se presentó a la candidatura acompañado de Francisca Sonia Molina García, que será vicepresidenta; María Enery Gómez Montes, que ejercerá como secretaria; y Ana Boldó Roda, que se encargará de la tesorería de la entidad. En esta nueva etapa como presidente de la SEGO, Pere Brescó i Torras y su nueva Junta Directiva se enfrentarán a nuevos retos tanto médicos como tecnológicos. OKSALUD entrevistó al doctor para conocer cuáles serán esos principales desafíos y hacia dónde quiere llevar a la SEGO en su recién estrenado mandato.

PREGUNTA.- ¿Qué ha supuesto este nombramiento para usted? ¿Lo esperaba?

RESPUESTA.- La verdad es que es un orgullo, un reto y a la vez una enorme responsabilidad para no defraudar a todos los ginecólogos/as. La verdad es que no me lo esperaba, tengo muchos amigos pero no pensé nunca que pudiéramos ganar por mayoría absoluta.

P.- ¿Cuáles son sus principales objetivos y metas como presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia?

R.- Son muchos los objetivos, pues en nuestra profesión siempre hay margen de mejora y buscamos la excelencia médica. Creo que la formación continuada es el pilar de toda sociedad científica, es fundamental facilitar que todo profesional tenga al alcance la formación que necesite. También estamos al servicio de los ginecólogos en la formación de nuestros residentes para que sea una formación de 5 años como lo es en toda Europa pues creemos que los 4 años actuales se quedan cortos. Asimismo, queremos ayudar a los ginecólogos/as que trabajan en la sanidad privada a que llegue al copago como pasa en todos los países. Otro objetivo es ser punteros en las nuevas tecnologías, la realidad virtual y la inteligencia artificial. En fin, hay muchos objetivos y nosotros estamos trabajando con mucha ilusión para poder conseguirlos todos.

P.- ¿Cree necesario mejorar o actualizar alguno de los servicios de la SEGO? ¿Cree que ha evolucionado correctamente a lo largo de estos 150 años?

R.- Sí como dije siempre y mantengo, hay posibilidad de mejorar la SEGO, creo que tiene que ser una sociedad moderna y actual y trabajaremos para ello. Creo que la SEGO ha evolucionado correctamente, pero, como en todo, los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar con ellos.

P.- ¿Cuál es su visión sobre la integración de nuevas tecnologías y avances en la práctica ginecológica y obstétrica?

R.- Creo que la SEGO tiene que estar presente en toda tecnología que pueda contribuir a un beneficio para nuestras pacientes tanto para dar mejor asistencia como para prevenir, informar etc. porque nuestra profesión tiene un alto componente de humanización y de complicidad con nuestras pacientes.

P.- ¿Cómo planea abordar los desafíos específicos que enfrenta la salud de la mujer española en la actualidad?

R.- Creo que todos los desafíos los tenemos que abordar conjuntamente paciente y profesional. Hay que informar, ver qué más podemos aportar para que esta comunicación sea más fluida, para que la confianza en el profesional sea máxima, como decía al principio buscamos la excelencia.

P.- ¿Cuál es su enfoque para fomentar la investigación en ginecología y obstetricia y cómo planea colaborar con otras instituciones y organizaciones?

R.- En España tenemos muchos centros que ya realizan investigación y como no puede ser de otra manera la SEGO tiene que potenciar al máximo estos centros pero también tiene que incentivar a otros para que se apunten al carro de la investigación e innovación.

P.- ¿Cómo planea enfrentar los retos relacionados con la planificación familiar, la fertilidad y otros temas cruciales en la actualidad?

R.-El arma principal para enfrentarse a todos estos temas es la información, tenemos que hacer más programas de información a los pacientes, implicar a la mujer para que nos ayude a hacer programas educativos conjuntamente paciente / profesional.

P.- ¿Cuál es su posición respecto a la promoción de la educación sexual y la conciencia de la salud reproductiva en la sociedad española, y cómo pretende trabajar en conjunto con entidades educativas y gubernamentales en este aspecto?

R.- Pienso que tendríamos que ir de la mano de las instituciones y la SEGO puede aportar mucho en todos los planes de salud pues tenemos los mejores profesionales. Nuestra asociación y el Ministerio de Sanidad tendrían que trabajar conjuntamente para el bien de la mujer que es lo fundamental.