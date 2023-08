Fact checked

Los principales maratones españoles se encuentran desbordados por las peticiones de inscripción. En los últimos años han multiplicado el número de participantes, pero no todos son capaces de afrontar el reto de correr 42 kilómetros.

Si sueles correr de forma asidua y has pensado en hacer una maratón, empezando por las más fáciles, es importante dar a conocer determinados consejos. Cómo debes actuar antes y después de una maratón.

Cómo actuar antes y después de una maratón

Qué hacer antes

Debes haber estado entrenando varios meses antes para poder participar en una maratón. Es una prueba importante y que requiere sacrificio y estar en forma.

Por esto, seguro que has hecho los deberes y has dado vueltas durante tiempo. antes de la maratón es importante comer bien, hidratarse y especialmente descansar.

En general no hace falta que entrenes el día antes, puedes dar una vuelta y poco más. Sí es importante calentar antes de la prueba.

También debes comer adecuadamente con una dieta basada en carbohidratos, verduras, legumbres y frutas.

Ya puedes revisar que tengas todo el equipo necesario para la carrera. En especial las zapatillas de running, una chaqueta fina y unos pantalones que no te molesten.

Es importante dormir lo máximo que se pueda. Cuando lo tengas todo planificado será el momento de meterse en la cama a dormir. Procura no acostarse muy tarde. Para no dormirte puedes poner un par de despertadores. Hay que despertarse temprano para desayunar y acudir a la línea de salida..

Y cuándo finaliza esta carrera

En este caso, al finalizar la maratón, debemos seguir moviéndonos y no parar de golpe, piensa que has estado tiempo moviéndote. Toca calentar, realizar los estiramientos adecuados, hidratarse muy bien y comer algo que no sea pesado.

Aunque es posible que no tengas mucha hambre, a medida que pasen las horas vas a querer comer. Asegúrate de tener las proteínas adecuadas para poder favorecer la reparación y recuperación muscular. Pero nunca sin pasarse.

Para cuidar las piernas, podemos hacer varias cosas, como aplicar frío en la zona, dar una ducha fría, hacer un masaje de recuperación para que la circulación sanguínea vaya mejor, etc.

Cuidado con las lesiones o los dolores. Son algo más frecuentes de lo que piensas. Si lo experimentas, lo ideal es que vayas al médico por si realmente hay algún problema.

Celebrarlo a lo grande: se trata de una competición que debes disfrutar a lo grande cada kilómetro. En algunos momentos puede convertirse en un sufrimiento, pero merece la pena si llegas a meta y tienes a centenares de personas animándote. No dudes en levantar los brazos en señal de victoria. Luego llegará la medalla y la recuperación en los puntos de avituallamiento.