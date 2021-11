Los churros están hechos de una masa de agua, harina de trigo, aceite y sal (y azúcar espolvoreado en algunos casos), además de que no se cocinan al horno, sino que se meten en la freídora para freír esta masa que se asemeja a la del pan. Los churros se suelen tomar como parte del desayuno en ocasiones especiales como, por ejemplo, los domingos, el día de Año Nuevo o en una cita, y se suele acompañar con una taza de chocolate caliente. Todo esto suma más calorías de las que pensamos y es que, a pesar de llevar pocos ingredientes, los churros suelen ser alimentos muy calóricos, de ahí a que los reservamos para las ocasiones más especiales.

Pero, ¿cuántas calorías tiene realmente un churro? Hay que tener en cuenta si el churro es simple o si está relleno, si va acompañado de chocolate caliente o de café o si tiene o no azúcar por encima. Para que puedas calcular cuántas calorías sumas cuando comes churros, a continuación te comentamos, aproximadamente, cuántas calorías tienen los churros.

Cuántas calorías tiene un churro

Un churro simple, o unos pocos, suele tener unas 115 calorías, y si lo acompañas con chocolate caliente tendrás que sumar 190 calorías. Si estos churros están rellenos, las calorías que contienen pueden rondar entre las 361 y las 450 calorías, una cantidad bastante grande si tenemos en cuenta que solo es un churro relleno, pero, al ser un alimento que no se come a diario, no hay inconveniente por tomarlo de vez en cuando.

¿Realmente engordan tanto los churros?

Si comparamos las calorías que aportan los churros con las que aportan las espinacas, por ejemplo, sí que podemos decir que engordan muchísimo. En cambio, si comparamos los churros con otro tipo de alimentos dulces, como las galletas o los croissant, las calorías que contienen los churros no son tantas.

Unos 100 gramos de churros cuentan con 360 calorías, mientras que un croissant de mantequilla puede rondar las 444 calorías por cada 100 gramos. Teniendo en cuenta esta comparación, ¿realmente engordan tanto los churros? Lo cierto es que no, los churros son los que menos calorías aportan.

¿Y las porras? ¿Cuántas calorías tienen?

Lo cierto es que las porras y los churros son muy parejas en cuanto a calorías y es que mientras 100 gramos de churros tienen 360 calorías, en el caso de las porras son 361 calorías los que aportan. Así que, si te gustan más las porras que los churros, no te prives ya que las calorías son prácticamente las mismas. Eso sí, recuerda que si añades una taza de chocolate caliente o cualquier otro tipo de bebida calórica, los números crecen y las calorías también.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los churros y las porras? Pues simplemente en el tiempo de reposado (que las porras necesitan reposar la masa) y en que las porras llevan una pizca de bicarbonato de sodio para que «engorden» más que los churros. Por lo demás, son prácticamente iguales.

Y tú, ¿cuándo tomas los churros? ¿Los prefieres para el desayuno o para la merienda?