¿Cuáles son los principales errores en el entrenamiento tabata?

Diseñado por el doctor Izumi Tabata en la década del 90, y adoptado por cientos de españoles en los últimos años, hay algunos errores con el entrenamiento Tabata que pueden perjudicarte en la búsqueda de resultados a través de esta técnica particular.

Dicho método, creado por el entonces integrante del Instituto Nacional de Salud y Nutrición de Japón, tenía como principal objetivo desarrollar las mismas habilidades que los equipos de patinaje del país nipón. Con el paso de los años, se ha convertido en una interesante opción para las personas que quieren una rutina de alta intensidad. Pero también en una que puede tener riesgos.

Este método consiste, básicamente, en que debes escoger un ejercicio, realizarlo durante 20 segundos al máximo de intensidad que puedas, detenerte, descansar 10 segundos, y repetir esta proporción hasta en ocho ocasiones.

Sus defensores dicen que esos ocho minutos diarios son suficiente actividad para mantenerse en estado, con la ventaja de poder combinar efectivamente soluciones aeróbicas con anaeróbicas.

Los errores en el entrenamiento tabata que debes saber

Aunque los errores al entrenar son de los más comunes, es tal la exigencia de estos ejercicios que un fallo puede ser muy peligroso. Lo primero es tomarse la actividad con calma y no apresurarse demasiado porque eso aumenta la probabilidad de sufrir lesiones.

Recordando que son 8 movimientos que se llevan a cabo en seis de solamente 20 segundos cada una, la segunda recomendación pasa por alcanzar una capacidad aeróbica mínima antes de ingresar al entrenamiento Tabata dada la complejidad que supone.

Por otro lado, esforzarte poco no te producirá lesiones ni problemas pero seguramente no notes los cambios que estás esperando. No se puede perder de vista que esta metodología se basa en la alta intensidad. Si se lleva adelante con una intensidad baja o moderada no habrá desarrollo muscular, y eso suele derivar en que se abandone la rutina por la falta de mejoras evidentes.

Luego está la técnica en sí, la forma en la que se realizan los desplazamientos de las extremidades que distinguen este método. Conviene que trabajes junto a un profesional que te vaya guiando en todo momento y así no comprometer huesos ni articulaciones.

Debes saber que, dentro del tabata, hay algunos ejercicios que definen a la perfección esta rutina y que pueden servirte para ver cómo te sientes practicándolos, con el objetivo de coger el ritmo y empezar a practicar más en serio esta rutina.