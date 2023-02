Descubre cuáles son las lesiones más frecuentes en CrossFit

Fact checked

Cuando hablamos de CrossFit nos referimos a uno de los sistemas de entrenamiento más famosos que existen, una opción que muchas personas prefieren porque les permite llevar la exigencia al máximo y obtener resultados visibles en no demasiado tiempo. Antes de pensar en sumarte a esa tendencia, debes saber cuáles son las lesiones más frecuentes en CrossFit.

No porque este método sea más peligroso que otros, sino por los riesgos de no conocer todas sus características. Introducirse en un método de acondicionamiento físico tan estricto sin analizar sus peligros no es buena idea.

Estas son las lesiones más frecuentes en CrossFit

Responder a esta pregunta no es nada fácil porque todo depende de qué tan depurada sea la técnica que se logra. Si estás dispuesto a realizar las horas necesarias para desarrollar una mecánica de movimientos perfecta, escuchando a tu entrenador y siguiendo sus recomendaciones, entonces no tendrás problemas.

A pesar de que este ejercicio desarrolla todas las actividades motoras que realizamos en el día a día, difícilmente sufras molestias, dolencias o lesiones si atiendes los consejos de quienes se han formado para poder ayudarte.

El CrossFit no es una actividad que provoque más lesiones que otras de por sí, pero la intensidad suele ser alta. Cometer un error en la ejecución de los desplazamientos tendrá consecuencias más graves que en las demás.

Si te preocupa especialmente el lesionarte entrenando de esta manera, recientemente se difundió un informe publicado en la revista The Physician and Sportsmedicine y recogido en Taylor & Francis Online, denominado «Injury in CrossFit®: A Systematic Review of Epidemiology and Risk Factors».

El estudio indica que el CrossFit tiene una tasa de incidencia de lesiones similar a la del levantamiento de pesas. Las zonas más afectadas por las lesiones al practicarlo son los hombros, la columna vertebral y las rodillas. Solamente un 8,7% de los pacientes necesitan de una cirugía, pero la gran mayoría requiere de descanso.

La investigación señala que la tasa de incidencia es de entre 0,2 y 18,9 por cada 1.000 horas de actividad, siendo así la prevalencia de lesiones sobre el 35%, algo más importante que la de otros ejercicios.

Los autores de otro repaso, «Risk Factors for Injury in CrossFit®—A Retrospective Analysis», consultaron a quienes realizan CrossFit con regularidad. Hasta un 48% afirmaron que padecieron alguna lesión a lo largo de su carrera.

Entre los factores de riesgo que concluyen ambos estudios destacan la edad, el sexo masculino, lesiones previas, falta de supervisión del preparador físico y/o desatención de sus consejos, por citar los más sobresalientes.