Si eres una persona que cree que todo pasa por alguna razón, has logrado una actitud que te fortalece. Y si, por el contrario, te sientes víctima de la injusticia y no entiendes el porqué de las cosas, tienes mucho que aprender. La vida es una montaña rusa en la que se alternan lo bueno y lo malo. Hay momentos en los que somos felices y sentimos que el mundo nos sonríe. Pero hay otros en la que las adversidades nos maltratan. Y esta es la realidad de todos.

La diferencia entre los felices y los infelices está en la actitud con la que se paran frente a la vida y encaran esos momentos que les causan infelicidad. Algunos se dan por vencidos y se encierran a llorar y a lamentarse. Pero los que realmente triunfan, son los que analizan el momento que viven y están convencidos de que todo pasa por alguna razón.

¿Qué implica creer que todo pasa por alguna razón?

Creer que todo pasa por alguna razón implica entender que la mayor parte de la responsabilidad de lo que te ocurre es tuya. Hay comportamientos y actitudes que son causa de eventos que perjudican. ¿Cuáles?

La falta de información y la ignorancia

Las personas que van por la vida improvisando, sin investigar las circunstancias que viven, sin atender al momento, sufren más acontecimientos negativos. Son las que hablan de ‘mala suerte’, y lo que hacen es trasladar la responsabilidad.

La falta del ejercicio de la anticipación y de previsiones

Anticipar es prever, es analizar las consecuencias de una acción que todavía no se ha realizado. Las personas que no anticipan, que no tienen el hábito de evaluar las consecuencias de una decisión o acción, tampoco entenderán que todo pasa por alguna razón.

Si tienes una idea de negocio e inviertes todo tu dinero en él sin analizar mercado, por ejemplo, y el negocio fracasa, no es por la mala suerte que te persigue.

¿Y qué parte le toca a Dios en la razón de que pase lo que pasa?

Las personas de fe creen que Dios dispone los acontecimientos a los que se enfrentan cada día. Pero las religiones reconocen que existe el libre albedrío, que es la posibilidad de elegir el propio camino. Y en esa posibilidad caben, precisamente, las estrategias de vida que hemos presentado.

Pregúntate ‘¿para qué me pasa esto?’ y descubre que hay una oportunidad de cambio para que algo bueno ocurra.

Si activas tu mente, tu inteligencia, tu instinto, seguramente se reducirán las cosas malas y predominarán las buenas.