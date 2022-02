Llevamos dos años de pandemia y, aunque las cifras mejoran, siempre estamos alerta de que no haya nuevas variantes y de que los contagios vayan al alza nuevamente. En base a ello muchas personas han visto muertes cercanas y metas no conseguidas, por lo que hay problemas mentales más agudizados. Por esto conviene saber cómo ser más felices en la pandemia.

En una entrevista a Infosalus, de Europa Press, Silvia Álava, doctora en psicología clínica y de la salud, quien ha lanzado el libro ¿Por qué no soy feliz?’ (Harper Collins), da a conocer que no podemos estar bien las 24 horas del día.

Y da unas bases para ser más felices en la pandemia a pesar de los momentos difíciles y de incertidumbre que estamos viviendo. La experta explica que podemos propiciar la felicidad promocionando o favoreciendo las emociones agradables, donde se encuentra la calma, la serenidad, el vivir en paz. Y eso lleva a la felicidad.

Consejos para ser más felices

Toma de decisiones

Según la autora, es importante hacer listas o ser conscientes de lo que queremos y a partir de ahí no va a ser algo inmediato, pero siempre ir tomando decisiones en función de lo que queremos. Con estos pequeños pasos, se puede conseguir mucho.

Buena red social

Y no hablamos de las redes sociales. En este caso, la psicóloga hace referencia al fomento de los amigos. Que muchas veces, en este tiempo de pandemia, quizás hemos dejado a parte o hemos desechado reunirse, bien porque no se podía o bien por miedo. Pero esto no nos lleva a nada bueno, así que debemos valorar a los amigos y darles la importancia que realmente tienen.

Aprender a disfrutar

Esto a veces se nos ha olvidado con la pandemia, especialmente en el confinamiento, cuando todos anhelábamos aquello que no teníamos en ese momento. La autora da a conocer que la felicidad no va a estar asociada a cosas muy grandes, eso se puede hacer de vez en cuando. Debemos disfrutar de los pequeños momentos del día a día que nos aportan sensación agradable y ser conscientes de ellos. Porque en eso consiste realmente la felicidad.

Vivir el presente

La gente está cansada de la pandemia. Y cansada de hacer planes que luego no salen. Por esto la psicóloga recomienda que muchos planes no se pueden trazar a medio o a largo plazo. Por tanto, hay que vivir más el presente, disfrutarlo más, y ser flexible con respecto a los cambios de la vida.