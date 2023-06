Cirugía mínimamente invasiva: una opción segura en cáncer de páncreas

Fact checked

La cirugía mínimamente invasiva del cáncer de páncreas es una alternativa segura y eficaz a la cirugía abierta convencional para personas con cáncer de páncreas operable, según el estudio DIPLOMA, que acaba de presentarse en la cumbre anual de los oncólogos estadounidenses, organizada por la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) en Chicago.

Al presentarse los resultados Jennifer F. Tseng, experta de esta sociedad científica, los ha valorado así: «Este estudio prueba que las técnicas mínimamente invasivas son una opción segura y eficaz para el cáncer pancreático operable. El ensayo clínico ayudará tanto a los cirujanos como a los pacientes a sentirse seguros de que los procedimientos mínimamente invasivos, en manos expertas, no son inferiores a la cirugía abierta. Esto puede ofrecer ventajas tales como recuperación más rápida y menos riesgo de infección sin que el riesgo de cáncer aumente».

En la cirugía mínimamente invasiva se extirpan tumores localizados en el cuerpo o el extremo del páncreas y el bazo mediante incisiones pequeñas, y supone una ventaja en términos de menor riesgo de complicaciones que la cirugía abierta.

En el estudio se han registrado los resultados de la resección total de los tumores con parte del tejido sano que los rodea. La resección tuvo éxito en 83 pacientes (73%) que se sometieron al procedimiento mínimamente invasivo y en 76 (69%) de los que pasaron por una cirugía abierta.

Este es el primer trabajo que analiza y compara pacientes elegidos al azar para cada uno de los dos tipos de intervención, “lo que ofrece garantías a los pacientes y a los médicos en cuanto a esta opción”, escriben los autores en sus conclusiones.

Los pacientes tenían cáncer de páncreas operable en fases iniciales, que es cuando los tumores aparecen en el cuerpo o el extremo del órgano. Para hacer la pancreotomía distal abierta se usa una incisión grande, mientras que en el procedimiento mínimamente invasivo se usan varias incisiones de menor tamaño. Durante el procedimiento se extirpa también el bazo. DIPLOMA es un tipo de estudio que se conoce como «de no inferioridad» en la jerga médica. Compara un tratamiento ya establecido con otro para confirmar que el nuevo abordaje no es peor que el tratamiento estándar. En este caso se ha podido comprobar que ambas técnicas tienen resultados comparables. Lo primero que se midió fue la resección radical: la extirpación completa del tumor y de parte de los tejidos sanos próximos a este.

Después de la cirugía

Además de los resultados quirúrgicos, los expertos analizaron otros indicadores de salud después del procedimiento, como las recaídas, que fueron similares en ambos grupos.

Mohammad Abu Hilal, cirugjano del Instituo Ospedaliero Fondazione Poliambulanza de Brescia (Italia), uno de los autores, explica: «En cirugía se han producido avances significativos en las últimas dos décadas. Uno de los más importantes es la introducción de los procedimientos mínimamente invasivos. Para el cáncer de páncreas, hemos probado por primera vez que esta es tan buena opción como la cirugía abierta. Nuestra investigación proporciona tranquilidad a los cirujanos y puede ayudar a los pacientes ofreciéndoles la información que necesitan para decidir, junto con su médico, cómo prefieren que se trate su enfermedad».

La investigación previa que compara estas técnicas procedía no de estudios originales sino de análisis sistemáticos de la información disponible, y ya apuntaba a la seguridad de la cirugía mínimamente invasiva. No obstante, un tercio de los cirujanos declaraban no estar convencidos de que esta fuera una buena opción.

Los investigadores van a seguir observando a los pacientes incluidos en este estudio para comparar sus resultados durante un periodo de seguimiento de tres años.