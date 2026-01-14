Fact checked

Un equipo de investigación internacional, coordinado por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) y liderado por el investigador senior Ibon Eguíluz, del grupo de Enfermedades Alérgicas de Ibima Plataforma Bionand, ha descubierto que un medicamento común podría frenar el asma grave, una enfermedad respiratoria que afecta a millones de personas en todo el mundo. La investigación contó también con la destacada participación de María José Torres Jaén, del Hospital Regional Universitario de Málaga.

El estudio se centra en una clase de medicamentos inhalados llamados anticolinérgicos o antagonistas muscarínicos de acción prolongada (LAMA, por sus siglas en inglés), hasta ahora utilizados principalmente en pacientes con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

«Ibtradicionalmente se han considerado solo como broncodilatadores, ayudando a abrir las vías respiratorias, pero ahora sabemos que también tienen efectos antiinflamatorios y pueden prevenir el deterioro del tejido pulmonar», explica Ibon Eguíluz.

LAMA: una opción clave para el asma

Los hallazgos son especialmente relevantes para personas cuyo asma es difícil de controlar con los tratamientos habituales. Los LAMA podrían convertirse en una herramienta esencial dentro del manejo del asma, incluso antes de recurrir a tratamientos más costosos como los medicamentos biológicos.

El asma es una enfermedad compleja y heterogénea: no todos los pacientes responden de la misma manera a los corticoides inhalados o a los broncodilatadores tradicionales. Este estudio sugiere que los LAMA podrían ser especialmente beneficiosos para perfiles concretos de pacientes:

Personas mayores, debido a cambios en las conexiones nerviosas de los pulmones que aumentan la eficacia del fármaco.

Pacientes con producción excesiva de mucosidad o crisis desencadenadas por infecciones virales.

Personas con patrones específicos de obstrucción en las vías respiratorias centrales.

Pacientes con asma no alérgica, que suele responder peor a terapias convencionales.

«Identificar quién se beneficia más de los LAMA nos acerca a un tratamiento más personalizado y efectivo», señala María José Torres Jaén. «Este conocimiento permitirá optimizar las terapias, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y, en algunos casos, retrasar la necesidad de fármacos biológicos».

Seguridad y perspectivas futuras

El estudio, basado en revisión de ensayos clínicos y datos del mundo real, confirma que los LAMA no sólo mejoran la función pulmonar y reducen las crisis asmáticas, sino que también presentan un buen perfil de seguridad.

Este hallazgo refuerza el papel de los LAMA en las recomendaciones clínicas internacionales y abre nuevas oportunidades para avanzar hacia una medicina más personalizada y eficaz en el tratamiento del asma.

Ibima Plataforma Bionand, con sede en Málaga, lidera esta investigación en colaboración con el Hospital Regional Universitario de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), y la Universidad de Málaga.