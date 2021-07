La ensalada de por sí, si lleva los ingredientes que estamos acostumbrar a comer cuando se habla de ella, es saludable. Ahora bien, hay determinados alimentos que no siempre pueden sentar bien según qué horas. Entonces, ¿es bueno cenar siempre ensalada?

Lo ideal es comer de forma sana y variada, porque nuestro organismo necesita variedad de nutrientes.

La lechuga podría hincharnos

Si siempre hay lechuga en la ensalada, aunque sea algo bueno, puede ser que, por la noche, tengamos hinchazón de barriga y genere gases. Así que si tenemos estos problemas lo mejor es destinar las ensaladas al mediodía que también es algo factible y nos va a sentar mucho mejor.

Ahora bien, esto no quiere decir que las ensaladas engorden, solo que puede ser que, a ciertas personas, no les sienten como debería.

Cuidado con lo que ponemos en la ensalada

Tomate, cebolla, pavo… todos estos alimentos son sanos y aportan fibra para que nuestro organismo se regule. Ahora bien, si empezamos a introducir otros alimentos menos sanos, es cuando, a pesar de que creamos que tomamos algo saludable, y resulta que no lo es tanto.

El aliño

Otra de las cosas que hace que no sea tan bueno cenar siempre ensalada son los aliños. Aceite de oliva, vinagre, especias, limón y poco más sirven para que este plato tenga sabor y resulte saludable.

Pocas calorías

Una de las ventajas de cenar este plato es que, si tomamos los ingredientes que sean más sanos, entonces estaremos tomando pocas calorías y menos grasas, por lo que es siempre favorable por nuestra dieta y especialmente cuando queremos mantener nuestro peso más o menos siempre igual.

Versatilidad

La ensalada te permite comer diferentes ingredientes y si los vamos variando es un plato realmente versátil. Así que lo ideal es que variemos, pero, como hemos especificado, no incorporemos ingredientes grasos, como pueden ser los quesos y otros.

Acabando con una fruta

Para que la ensalada no nos sepa a poco, cosa que no debe suceder porque si lleva los nutrientes que queremos no tendremos más hambre, un consejo es acabar la cena con una pieza de fruta o un yogur que también regulará nuestra flor intestinal.

Consejos