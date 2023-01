¡En ascenso! La gripe crece cerca de un 185% en comparación con el pasado año

Fact checked

Más estornudos, tos y mocos. Parece que la gripe dura más tiempo y va en ascenso. Según señalan los datos del Sistema de Vigilancia de la Gripe del Instituto de Salud Carlos III, la gripe crece cerca de un 185% esta temporada si se comprara con la anterior.

Además y como consecuencia, crece la venta de antigripales más de un 50%.

La gripe crece cerca de un 185%

Como vemos, la detección de virus cerca del 185%, concretamente un 183,96% respecto al año pasado, según los datos del Sistema de Vigilancia de la Gripe (SiVIRA), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Este aumento se debe, según los expertos, a la reducción de medidas de prevención contra contagios de enfermedades respiratorias y la disminución de la inmunidad provocada por la menor circulación de este tipo de infecciones.

Además, al disminuir las medidas de prevención de la covid durante los últimos meses, como ha sido el uso de la mascarilla, han aparecido de nuevo estos virus respiratorios manifestándose de una forma más intensa.

Los antigripales también aumentan

Los síntomas más notables y frecuentes de la gripe van desde la fiebre o la tos, a la mucosidad o el dolor y el decaimiento. Por esto se recurre a tratamientos como los antigripales que permiten hacer frente a estos síntomas en su conjunto, y de forma global.

La consultora HMR España señala que el mercado total de estos fármacos ha crecido casi un 50% en 2022 respecto a 2021, específicamente un 47,7% en sus ventas en valor, en comparación con los datos del año pasado. Un tratamiento completo que, como indica el estudio realizado por Johnson & Johnson Consumer Health, es el elegido por la mitad de sus encuestados en España. Un 55% de estos afirma que ante los distintos síntomas que presentan tanto la gripe como el resfriado común escogerá un único medicamento.

Los médicos detallan que el uso exclusivo de paracetamol alivia únicamente la fiebre y el dolor dado su carácter analgésico y antipirético. Recuerdan que los antigripales es que pueden adquirirse sin receta en las farmacias y tienen en su composición los principios activos necesarios para combatir varios síntomas al mismo tiempo.

Los antigripales contienen varios principios activos como el paracetamol que es antipirético y analgésico; antitusivos para la aliviar la tos como el dextrometorfano; antihistamínicos que mejoran la secreción nasal y los estornudos como la clorfenamina y la cafeína ideal para el decaimiento o la vitamina C.

Medidas de contención

Aunque las mascarillas no son obligatorias, los expertos recomiendan seguir con las medidas de prevención para así reducir el numero de contagios de gripe. Hablan de la higiene de manos y el distanciamiento social. También destaca el valor de la vacunación en mayores y en la población de riesgo, y no consumir medicamentos no indicados para este tipo de patologías víricas.