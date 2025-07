Alfa-gal una alergia rara, y a veces grave, provocada por las garrapatas

Fact checked

La mayoría de las personas que sufren una picadura de garrapata prestan atención a la irritación que puede provocar en la piel, indicando riesgo de enfermedad de Lyme (una infección que puede afectar al sistema nervioso). No obstante, hay otra enfermedad provocada por estos parásitos, el síndrome de alfa-gal (AGS, por sus siglas en inglés), que no ofrece indicios y que puede provocar una alergia seria a las carnes rojas y otros alimentos.

Alfa-gal es la forma abreviada de galactosa-a-1, un carbohidrato presente en todos los mamíferos a excepción de los humanos y los primates. Algunas garrapatas, sobre todo las de la especie ‘estrella solitaria’, llevan esta molécula en su saliva o estómago.

En algunos individuos, alfa-gal provoca una reacción del sistema inmunitario que provoca alergia cada vez que la persona ingiere carnes rojas o ciertos medicamentos y productos derivados de mamíferos (lo que incluye leche y gelatina, por poner dos ejemplos).

La reacción se presenta después de ingerir el alimento, pero puede demorarse varias horas, y puede ser leve (irritación de la piel) o llegar a poner en peligro la vida al provocar un shock anafiláctico, que causa un descenso súbito de la presión arterial y dificultad para respirar.

Lo explica Ryan Steele, experto en alergia e inmunología de la Universidad de Yale (Estados Unidos): «Normalmente pensamos en una reacción alérgica a los alimentos como algo que se presenta a la media hora, o poco más, pero con alfa-gal el proceso se retrasa, de forma que muchos casos no se diagnostican durante años».

El síndrome se identificó por primera vez a comienzos de los 2000 en Estados Unidos y, aunque se considera poco frecuente, el número de casos se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2022, con más de 110.000. La última estimación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) es de unos 450.000 casos en el año 2023.

Algunos medios, como el rotativo británico The Guardian, hablan por boca de los expertos de un aumento “explosivo” de casos a medida que las garrapatas comienzan a ser detectadas en áreas geográficas que se van calentando y en las que antes no podían sobrevivir debido a las bajas temperaturas.

Prevención

El riesgo es mayor en áreas boscosas. Para prevenir la picadura de la garrapata deben usarse pantalones largos y camisas que protejan los brazos, usar repelentes de insectos apropiados y revisar el cuerpo para detectarlas después de pasar tiempo al aire libre.

Una vez que se ha producido, la prevención a largo plazo implica evitar toda la carne roja y llevar una inyección para usarla en caso de exposición accidental.

No es necesario evitar todas las carnes, ya que las aves y el pescado no causan reacción por alfa-gal. Por otro lado, como sucede con otras alergias alimentarias, existe la posibilidad de que el problema se vaya atenuando con el tiempo, si bien no hay forma de saber cuándo o en qué grado se producirán estos cambios.