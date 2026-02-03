Fact checked

Según un nuevo análisis de alcance mundial elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), hasta cuatro de cada diez casos de cáncer podrían prevenirse en todo el mundo. El estudio analiza 30 factores de riesgo evitables, entre ellos el consumo de tabaco y alcohol, el exceso de peso, la inactividad física, la contaminación del aire, la radiación ultravioleta y, por primera vez, nueve infecciones asociadas al desarrollo de cáncer.

El informe, publicado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, celebrado el 4 de febrero, estima que en 2022 el 37% de los nuevos diagnósticos de cáncer —unos 7,1 millones de casos— estuvieron relacionados con causas prevenibles. Las conclusiones ponen de relieve el enorme potencial de la prevención para reducir de forma significativa la carga mundial de la enfermedad.

Basado en datos de 185 países y 36 tipos de cáncer, el análisis identifica al tabaco como el principal factor de riesgo prevenible, responsable del 15% de todos los nuevos casos de cáncer a nivel global. Le siguen las infecciones (10%) y el consumo de alcohol (3%).

Tres tipos de cáncer —pulmón, estómago y cuello uterino— concentran casi la mitad de todos los casos prevenibles, tanto en hombres como en mujeres. El cáncer de pulmón está vinculado principalmente al tabaquismo y a la contaminación del aire; el de estómago se asocia en gran medida a la infección por Helicobacter pylori; y el cáncer de cuello uterino está causado mayoritariamente por el virus del papiloma humano (VPH).

«Este es el primer análisis mundial que muestra hasta qué punto el riesgo de cáncer se debe a factores que podemos prevenir», afirmó el doctor Ilbawi, jefe del equipo de Control del Cáncer de la OMS y uno de los autores del estudio. «Al analizar los patrones entre países y grupos de población, podemos ofrecer información más precisa a gobiernos y ciudadanos para evitar muchos casos de cáncer antes de que aparezcan».

Diferencias por sexo y región

La carga de cáncer prevenible es significativamente mayor en los hombres que en las mujeres: el 45% de los nuevos casos en hombres frente al 30 % en mujeres. En los hombres, el tabaquismo provoca el 23% de los nuevos diagnósticos, seguido de las infecciones (9%) y el alcohol (4%). En las mujeres, las infecciones representan el principal factor prevenible (11%), seguidas del tabaco (6%) y del exceso de peso corporal (3%).

«Este estudio de referencia ofrece una evaluación integral del cáncer prevenible en el mundo e incorpora por primera vez las causas infecciosas junto a los riesgos conductuales, ambientales y laborales», señaló la doctora Isabelle Soerjomataram, jefa adjunta de la Unidad de Vigilancia del Cáncer del CIIC y autora principal del trabajo. «Actuar sobre estos factores representa una de las oportunidades más poderosas para reducir la carga mundial del cáncer».

El impacto del cáncer prevenible varía notablemente entre regiones. Entre las mujeres, oscila entre el 24% en el Norte de África y Asia Occidental y el 38% en África Subsahariana. En los hombres, la mayor carga se observa en Asia Oriental (57%), mientras que la menor corresponde a América Latina y el Caribe (28%). Estas diferencias reflejan desigualdades en la exposición a factores de riesgo, en el desarrollo socioeconómico, en las políticas de prevención y en la fortaleza de los sistemas sanitarios.

Estrategias de prevención

El informe subraya la necesidad de estrategias de prevención adaptadas a cada contexto, que incluyan políticas estrictas de control del tabaco y del alcohol, programas de vacunación frente a infecciones cancerígenas como el VPH y la hepatitis B, mejoras en la calidad del aire, entornos laborales más seguros y políticas que fomenten una alimentación saludable y la actividad física.

Una acción coordinada entre distintos sectores —desde la sanidad y la educación hasta la energía, el transporte y el trabajo— podría evitar que millones de personas y familias afronten un diagnóstico de cáncer. Reducir los factores de riesgo prevenibles no sólo disminuye la incidencia de la enfermedad, sino que también rebaja los costes sanitarios a largo plazo y mejora la salud y el bienestar de la población.