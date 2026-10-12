San Francisco de Sales y el consejo sobre la paciencia que todo el mundo necesita hoy: «Ten paciencia con todas las cosas pero sobre todo contigo mismo»

Nos hemos acostumbrado a exigir que todo responda al instante. Si un envío tarda más de veinticuatro horas nos impacientamos, si una página web tarda tres segundos en cargar la cerramos, y el problema gordo viene cuando trasladamos esa misma prisa salvaje a nuestra propia cabeza. Nos exigimos rendir siempre al cien por cien, cambiar de hábitos de un día para otro y no equivocarnos jamás. Cuando fallamos, la reacción automática suele ser una mezcla de rabia y frustración que nos deja exhaustos.

Justo en este punto es donde el consejo de San Francisco de Sales cae como un jarro de agua fría: «Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo». Lo dejó por escrito hace cuatro siglos en su Introducción a la vida devota, y la frase sigue siendo una lección de psicología de las que ya no se encuentran.

El hombre detrás del consejo

Para entender la miga que tiene la frase, conviene saber quién la dijo. Francisco de Sales no era un místico desconectado de la realidad ni un teórico de despacho. Como obispo de Ginebra en pleno siglo XVII, le tocó lidiar con un entorno político y religioso endiablado, lleno de tensiones, disputas y problemas cotidianos.

Tenía un carácter visceral, sanguíneo, propenso al pronto y a la ira. Tardó décadas en domar su propio genio. Sabía perfectamente lo que era tropezar veinte veces con la misma piedra y levantarse con la boca llena de polvo. Cuando habla de tenerse paciencia, habla desde la trinchera de su propia experiencia, no desde una superioridad moral impostada. Por eso su tono no resulta impositivo. Enseñaba con una firmeza serena, convencido de que a palos o a gritos nadie consigue corregir su rumbo de verdad.

La trampa de la impaciencia interior

Solemos pensar que la paciencia consiste en aguantar el atasco de la autovía o la fila del supermercado. Pero esa es la parte fácil. La impaciencia destructiva es la que dirigimos hacia dentro cuando descubrimos que hemos vuelto a caer en un mal hábito o que hemos reaccionado de forma infantil ante un problema.

En lugar de encajar el fallo con madurez, nos enfadamos con nosotros mismos. Pensamos que ese cabreo demuestra que nos importa mejorar, pero en el fondo es pura soberbia dolida. Nos molesta comprobar que no somos tan sabios ni tan perfectos como nos gusta creer.

Francisco de Sales lo caló a la primera: enfadarse por los propios errores es como intentar limpiar barro echándole más barro encima. Duplicas el problema. A la falta original le añades la turbación de tu propio ego herido, y con la mente revuelta es imposible tomar buenas decisiones.

La diferencia entre resignación y paciencia

Aquí hay que hacer un matiz importante porque la gente suele confundir los términos. Tenerse paciencia no es volverse un complaciente ni buscar excusas baratas para seguir haciendo las cosas mal. Tampoco es cruzarse de brazos.

La resignación es pasiva y amarga; nace de pensar que ya no hay nada que hacer. La paciencia, en cambio, es profundamente realista. Entiende que cualquier cambio real requiere tiempo y repetición. Un músico no domina una obra compleja en la primera sesión de ensayo, ni un hueso roto solda en dos días por mucho que lo desees.

El crecimiento personal sigue los mismos tiempos orgánicos. Levantarse tras una caída sin montarte un drama shakesperiano exige una dosis enorme de humildad.

Claves para aplicar esta actitud en el día a día

Para bajar esto a la tierra hay que empezar por cambiar el tono con el que nos hablamos a nosotros mismos por dentro. Trátate como tratarías a un amigo que se ha equivocado: con honestidad, pero sin ensañamiento.

Un error clásico es querer cambiar la vida de golpe el uno de enero o un lunes cualquiera. Querer erradicar tres vicios de golpe solo garantiza la frustración a mitad de semana. Es mucho más inteligente afianzar pequeños gestos diarios, casi imperceptibles, que intentar gestos heroicos insostenibles.

Las recaídas van a llegar, es un hecho. Verlas como parte del proceso de aprendizaje en lugar de como un fracaso definitivo es la clave para no tirar la toalla a la primera de cambio.

Una perspectiva necesaria para nuestro tiempo

Hoy este mensaje es más necesario que nunca. Vivimos pegados a pantallas que nos muestran vidas editadas, cuerpos de gimnasio sin esfuerzo visible y éxitos profesionales instantáneos. Ese escaparate continuo alimenta un perfeccionismo enfermizo que nos hace sentir lentos, torpes e insuficientes.

Recordar que debemos tenernos paciencia frena en seco esa espiral. Nos devuelve a una escala de tiempo mucho más humana, donde tropezar es normal y cambiar lleva su curso. Al final, las transformaciones que de verdad echan raíces en una persona no son fruto de un ataque de fuerza de voluntad desesperado, sino de la constancia serena de quien sabe perdonarse, levantarse y seguir caminando una y otra vez.