La frase de Santa Faustina sobre la misericordia que el mundo necesita escuchar: «La misericordia de Dios es mayor que nuestros pecados y que la miseria del mundo entero»

Hay épocas históricas que parecen especializarse en fabricar culpabilidades. El siglo XX, con sus cataclismos industriales, sus guerras totales y el frío desamparo de las grandes masas urbanas, dejó a millones de personas atrapadas en una profunda intemperie espiritual. En medio de aquel paisaje de ceniza y trincheras, una monja polaca casi anónima, frágil de salud y recluida entre los muros austeros de un convento en Łagiewniki, comenzó a registrar en sus cuadernos privados una intuición radical que desafiaba la lógica del juicio implacable.

¿Cómo eran los escritos de la Santa?

Los escritos de sor Faustina Kowalska no nacieron con vocación de tratado teológico ni pretendían inaugurar una corriente académica de altos vuelos. Eran anotaciones íntimas, a menudo escritas a trompicones entre las tareas de la cocina o la portería, marcadas por un realismo descarnado sobre la debilidad humana.

Cuando plasmó la idea de que la misericordia divina desborda cualquier cálculo humano, superando con creces la suma de nuestros errores y la miseria acumulada del planeta entero, no estaba formulando un consuelo barato ni un eslogan piadoso para tiempos difíciles. Estaba abriendo una brecha luminosa en el corazón de un mundo que se consumía bajo el peso de sus propias culpas.

La aritmética imposible del perdón

La experiencia cotidiana nos educa en la retribución. El error exige pago, la falta genera deuda y el daño reclama un castigo proporcionado para que el equilibrio del mundo no se desmorone. Bajo esa regla de tres operan las relaciones laborales, los códigos penales y, con demasiada frecuencia, los propios tribunales de la conciencia.

Frente a esa lógica milenaria, el mensaje transmitido por la mística polaca introduce una asimetría perturbadora. Sostiene que la flaqueza del hombre, por profunda y oscura que sea, no deja de ser una gota de agua frente al océano insondable de la comprensión divina. Para alguien atenazado por el remordimiento, aceptar esta premisa cuesta horrores. Exige renunciar al orgullo de creerse irremediablemente perdido o, lo que es igual de sutil, a la pretensión de salvarse mediante méritos propios.

Lucha contra el desaliento

A lo largo de sus páginas, Faustina describe un combate constante contra el desaliento. No oculta su propia pequeñez ni idealiza el sufrimiento; al contrario, observa la miseria humana con una lucidez quirúrgica que desarma cualquier tentación de optimismo ingenuo.

El mundo que ella conoció, y el nuestro, que no le anda a la zaga en fracturas interiores, sufre de un cinismo larvado que confunde la culpa con la identidad. Nos convencemos de que somos el error que cometimos, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de reinvención moral. Es ahí donde la afirmación de la religiosa corta como un rayo de luz: la hondura del pozo jamás igualará la longitud del brazo dispuesto a rescatarnos.

Un antídoto contra el rigorismo estéril

La historia de la espiritualidad está llena de péndulos. A la laxitud moral le suele seguir una reacción de rigorismo defensivo que convierte la fe en una fortaleza amurallada contra los desvíos del siglo. En esa atmósfera de sospecha permanente, la doctrina de la misericordia corre el riesgo de ser vista con recelo, como un peligroso blanqueamiento de la norma o una invitación tácita al desorden.

Sin embargo, la intuición de la mística polaca no disuelve la responsabilidad moral; la redime del miedo paralizante. El miedo, recordaba con frecuencia, es el peor consejero del alma porque nos esconde del rostro de quien puede curarnos. Cuando el ser humano se convence de que su falta es demasiado gigante para merecer clemencia, se aísla en una soberbia triste, prefiriendo la soledad del culpable antes que la humillación de dejarse perdonar.

No se trata de minimizar el peso del daño infligido ni de trivializar el mal que anida en la historia y en las biografías individuales. La grandeza de esta perspectiva reside precisamente en mirar de frente la herida sin apartar los ojos, pero negándose a concederle la última palabra.

Respirar al otro lado de la culpa

Vivir a la altura de esta enseñanza requiere un desaprendizaje largo y doloroso. Implica soltar los cuadernos de contabilidad con los que medimos nuestras caídas cotidianas y aceptar una generosidad que no entiende de méritos.

Cuando el mundo actual se empeña en medir a las personas por sus antecedentes, sus caídas públicas o sus incapacidades crónicas, la voz de Faustina recuerda que la dignidad humana sobrevive en el subsuelo más profundo, intacta y esperada. No hay naufragio colectivo ni culpa personal que consiga clausurar por completo el horizonte.

Al final, lo que revelan aquellos cuadernos de convento no es una teoría sofisticada sobre Dios, sino una invitación urgente a dejar de tenernos tanto miedo a nosotros mismos y a la inmensidad de un perdón que siempre llega antes de que sepamos pedirlo. Todo ello requiere, como es lógico, una pequeña dosis de valentía.