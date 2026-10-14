La frase de San Agustín sobre la felicidad que desmonta la búsqueda del éxito moderno: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti»

Existe un paradójico e incómodo hecho que ha plagado al estilo de vida altamente conectado y enfocado en el rendimiento, en el cual cuanto más alto se sube en la escalera del éxito social, profesional o económico, más vacío se siente la persona por dentro. Las personas pasan toda su vida logrando cosas, terminando cosas y optimizando sus rutinas y sus logros para tachar cosas de una lista interminable pero pronto se dan cuenta de que esta satisfacción dura solo unos pocos minutos antes de que llegue la siguiente ola de insatisfacción. Aquellos que creen que esta insatisfacción es un invento del siglo XXI no han mirado de cerca la apertura de las Confesiones de Agustín de Hipona.

Una frase para recordar

Escrita a finales del siglo IV, la célebre invocación agustiniana «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti» sintetiza con una precisión quirúrgica el motor de la angustia humana.

Agustín no hablaba desde la teoría de un teólogo de torre de marfil que jamás pisó la calle. Hablaba como un hombre que lo había probado todo. Fue un joven brillante, un retórico ambicioso en la cima del prestigio académico de su época en Milán y Roma, un amante apasionado y un buscador incansable de estatus, placer estético y verdades filosóficas. Conocía de primera mano el sabor dulce del éxito mundano y la resaca amarga de insatisfacción que suele dejar a la mañana siguiente.

¿Qué es el término inquietum?

La genialidad de esta observación radica en el término que elige para diagnosticar la condición humana: inquietum. No habla de desesperación trágica ni de melancolía patológica, sino de una inquietud constante, de una especie de deriva interna que nos impide asentarnos.

Para el pensador de Tagaste, esa agitación no es un fallo del sistema ni un defecto de fabricación que deba corregirse con más disciplina o mejores hábitos; es, paradójicamente, una señal de salud ontológica. La inquietud es la prueba irrefutable de que nuestra capacidad de desear es infinita, mientras que las realidades finitas con las que intentamos colmarla, el dinero, el aplauso, el poder o la seguridad material, son trágicamente limitadas.

Un modelo de felicidad

El modelo contemporáneo de felicidad se apoya en una premisa radicalmente distinta. Promete que el sosiego llegará inmediatamente después de alcanzar la siguiente meta. Si logras la promoción, si compras esa vivienda, si cierras la ronda de financiación o si mantienes una presencia impecable en redes, la ansiedad se disipará. Pero la experiencia demuestra lo contrario.

El sistema funciona precisamente porque la calma nunca llega; la promesa de plenitud se despieza en incentivos continuos que nos mantienen pedaleando en una rueda de hámster existencial. Es el triunfo del consumo aplicado al espíritu.

Cuando Agustín contrapone la búsqueda de bienes creados con el descanso en el Creador, no está proponiendo un desprecio por el mundo tangible ni un ascetismo desprovisto de sensibilidad. Su filosofía reconoció siempre la belleza de las cosas terrenales.

El problema surge cuando convertimos esos bienes relativos en absolutos. Cuando le exigimos a la profesión, a la pareja, a la reputación o al patrimonio financiero que nos den el sentido último que no pueden ofrecer, los sometemos a una presión insostenible. Los romperemos o nos romperemos nosotros en el intento.

Cultura del esfuerzo autosuficiente

La frase actúa como un verdadero martillo contra la idolatría del esfuerzo autosuficiente. Curiosamente, en la cultura popular esta búsqueda agustiniana del sentido suele cruzarse y confundirse con esa otra sentencia de resonancia ignaciana que invita a actuar como si todo dependiera de uno mismo mientras se confía como si todo dependiera de Dios.

Ambas intuiciones, aunque separadas por más de un milenio, comparten un mismo diagnóstico sobre los límites de las fuerzas humanas. Mientras la máxima sobre la fe y la acción advierte contra la soberbia del activismo desbocado, la reflexión de las Confesiones desarma la ilusión de que el control sobre nuestro entorno pueda traernos la paz interior.

El éxito hoy en día

Desmontar el mito del éxito moderno desde la perspectiva agustiniana no implica caer en el inmovilismo ni abandonar las aspiraciones personales. La diferencia está en el lugar desde el que se actúa.

Cuando el trabajo o la creación de valor dejan de ser un intento desesperado por justificar la propia existencia o por llenar un pozo sin fondo, se transforman en actividades libres, ligeras y verdaderamente creativas. La acción humana deja de ser una búsqueda ansiosa de identidad para convertirse en un despliegue natural de facultades.

El descanso al que alude el santo no es la inactividad de la pereza ni el vacío mental. Es la experiencia de un centro de gravedad bien ubicado. Al admitir que las cosas finitas solo pueden ofrecer una satisfacción finita, la mente se libera de la tiranía del más y del mejor.