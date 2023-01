Los socios de Sánchez salen a la calle para exigir la libertad de los presos de ETA

Cientos de vascos han salido este sábado convocados por partidos socios de Pedro Sánchez a las calles de Bilbao para reclamar que salgan de prisión los terroristas de ETA condenados y no arrepentidos. La marcha, a la que han asistido 20.000 personas según la Policía Municipal, ha contado con la organización de la red de apoyo a los presos etarras Sare. Celebran que se ha ganado la batalla del «alejamiento» y piden que no se apliquen medidas excepcionales a los encarcelados de la banda terrorista. Esgrimen que, de aplicarse la política penitenciaria ordinaria, el 64% de los presos de ETA, un total de 110, podrían estar actualmente ya en semilibertad o libertad condicional.

La manifestación ha contado con el lema ‘Etxera bidea gertu’ (Cerca del camino a casa). Se ha podido ver al jefe de Bildu, Arnaldo Otegi; al diputado Oskar Matute, a la candidata a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, o al líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, entre otros. También al exdiputado de ERC Joan Tarda, o a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.

El portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, en el contexto de un Gobierno de España de PSOE y Podemos, ha augurado que viven «un tiempo de esperanza» en el que únicamente la apuesta por todos los derechos humanos puede facilitar que se abra «un escenario diferente» de tal forma que «el acuerdo, la empatía y la solidaridad sustituyan al enfrentamiento».

Aplaude que «prácticamente se está cerrando» la etapa de la política de alejamiento de los presos de la banda. Por tanto, ahora dan un paso más y piden el fin de «la política de excepcionalidad» que «continúa» a través de una actitud «de bloqueo» y mediante «continuos recursos» desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional. «La Audiencia Nacional está empeñada en bloquear una legislación penitenciaria de carácter ordinario que es lo que reclamamos», ha afeado.

En este marco, ha defendido que cuando Sare dice «etxera» (a casa, en vasco) lo que reclama es que «con la ley en la mano y la aplicación de las leyes ordinarias es posible hacer ese camino». «Respetamos que los jueces y fiscales tengan una ideología política. Lo que denunciamos es cuando se traslada a sus decisiones y recortan derechos de los presos. No pedimos privilegios, sino que no se produzcan excepciones como las que vemos los últimos meses cuando, de manera constante, se recurren las decisiones de las juntas de tratamiento y se rechazan las progresiones de grado», ha remarcado el portavoz.

«Arbitrario»

A continuación, ha sostenido que «cuando la Policía entra por la puerta de los juzgados, la Justicia sale por la ventana». Azkarraga ha denunciado que la Audiencia Nacional «utiliza la discrecionalidad cuando no la arbitrariedad». Así, ha puesto el grito en el cielo porque, dice, se mantienen leyes de excepción como las que posibilitan el cumplimiento de 40 años de prisión o que no se convaliden las condenas cumplidas en cárceles francesas.

Antes de la manifestación por las calles de la ciudad vasca, la red de apoyo a los etarras ha organizado la mesa redonda «Avanzando hacia la convivencia». En el Palacio Euskalduna, se han juntado a víctimas de ETA afines a las tesis de excarcelación de los terroristas con familiares de presos y representantes políticos de PNV, Bildu, Podemos, Sortu, ERC, CUP, BNG o Junts. Desde Cataluña han llegado las políticas condenadas por el procés Dolors Bassa y Carme Forcadell. También se han dado cita representantes de los sindicatos vascos, junto a Pili Zabala y Asun Lasa, hermanas de víctimas de los GAL.

Bildu

Por su parte, el diputado de Bildu Julen Arzuaga ha apostado por sumar fuerzas en el ámbito social para que los presos de ETA puedan «volver a casa» y vean reconocidos sus «derechos». Antes del arranque del acto, ha denunciado que existen de grupos de presión «poderosos que están dispuestos a impedir que los presos de motivación política accedan a su derecho a volver a casa». Lejos de hablar de los crímenes cometidos por estos terroristas, el político de la formación abertzale aliada del PSOE habla de presos políticos.

📷 #Bilbo Miles y miles de personas de ideologías diversas, han vuelto a llenar las calles de Bilbo, exigiendo el fin de la vulneración de derechos que aún sufren los presos y presas vascos. #EtxeraBideaGertu pic.twitter.com/7TjrrAQbtY — Sare ↗️ #Urt7Bilbora (@sare_herritarra) January 7, 2023

Ve necesario sumar fuerzas y crear nuevas sinergias en el ámbito político e institucional, pero «también desde el ámbito social para garantizar ese derecho básico de los presos políticos».

PNV

Desde el PNV, Irune Berasaluze ha reclamado también «el fin de la excepcionalidad penitenciaria» que se aplica a los presos de ETA, aunque su partido ha decidido no acudir a la manifestación. En todo caso, personas ligadas a esta formación sí se han dejado ver en la marcha. Antes de la mesa redonda citada, ha advertido que no estar en la marcha no impide reclamar la derogación de «la excepcionalidad penitenciaria que se aplica a los presos de ETA». Igualmente, ha aplaudido los acercamientos a las cárceles vascas y navarras de los últimos meses por ser «muy positivos para la resocialización de los reclusos».

«Desde que el Gobierno Vasco cuenta con las competencias en materia penitenciaria, no hay más que ver cuántos terceros grados se han concedido en los últimos meses, aunque tras recursos de la Fiscalía se producen regresiones», ha añadido. Por último, ha defendido que la resocialización de los reclusos de la banda «les ayudará también a que hagan una revisión crítica de su pasado».

Covite

En todo caso, Covite denuncia lo sucedido. En particular ha afeado los actos organizados a favor de los presos de ETA por Sortu y Ernai durante estas Navidades. Les acusa de «cinismo» al asegurar que sienten «empatía» hacia las víctimas.

Critican las denominadas «mesas de Nochebuena» instaladas en diferentes calles de País Vasco el día 24 para denunciar la ausencia de los presos de ETA de sus casas estas navidades, una iniciativa que se repite en época navideña durante los últimos años. La asociación presidida por Consuelo Ordóñez ha recordado todas «las mesas vacías» que existen por el asesinato de las víctimas de ETA.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco ha lamentado también que se hayan desarrollado otros actos a favor de presos de ETA, como el desfile del Olentzero impulsado por Sortu en Portugalete. En ese acto desfiló una imagen del preso Unai Bilbao, condenado por el asesinato del concejal socialista Juan Priede. También señalan otra concentración promovida por Sortu en Santurtzi por la excarcelación de presos de la banda.