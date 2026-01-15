Aviso serio de la AEMET para el País Vasco: activan las alertas y piden que nos preparemos

Activan las alertas y piden que nos preparemos ante este aviso serio de la AEMET para el País Vasco. Tocará empezar a pensar en lo que podemos tener por delante, con una serie de novedades destacadas que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser el protagonista de unos días en los que las actividades al aire libre son una dura realidad.

La AEMET activa este aviso serio para el País Vasco

Activan las alertas y piden que nos preparemos

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos, aumentando a nuboso y cubierto. No se descartan nieblas dispersas en zonas altas del interior al principio y final del día. Precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste a este por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero o moderado descenso. Vientos flojos y moderados de componente sur con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas del interior y, de forma esporádica, en zonas próximas al litoral». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de viento de componente sur en zonas altas del interior y, de forma esporádica, en zonas próximas al litoral».

La previsión del tiempo para España tampoco trae buenas noticias: «Se prevé un día marcado por el paso de frentes en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probables en el Cantábrico, fachada oriental peninsular y Baleares. Se prevén débiles en general, siendo más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y entorno pirenaico, con posibilidad de ser fuertes y persistentes e ir ocasionalmente con tormenta en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental. La cota de nieve se situará en torno a 1000/1400 metros, por encima de 1500/1700 m. en las sierras del sureste al principio y pudiendo bajar a los 800 m. en el cuadrante noroeste. Se espera que las islas Canarias también se vean afectadas por la cola de los frentes, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas, también posibles de forma aislada en el resto. Probables bancos de niebla en entornos de montaña de la vertiente atlántica, meseta Sur, Pirineos, interiores de Cataluña y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de interiores de la mitad este peninsular, permaneciendo en general con pocos cambios en el resto. Las mínimas aumentarán en el centro y mitad sur peninsular, predominando los aumentos en el tercio norte y en general con pocos cambios en el resto. Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo, y que también afectarán a zonas de la meseta Norte».