Ya han llegado a las cárceles las rebajas del Gobierno: Sedición y malversación, pague uno y llévese dos, Semana del indulto en Lledoners, Hasta el 50% en Agresiones Montero, Venga a Nanclares y llevesé un tercer grado, Ya es primavera en Carabanchel…

Y es que no se confundan: todos somos iguales ante la Ley, pero no antes de la Ley. Así, si de usted depende quien legisle o el Gobierno le debe algún favor, quizá consiga ver en el BOE lo que le conviene. Y, si no, mire, mire.

Abril de 2021. Había que ser agradecido con los piquetes que tanto ayudan, así que eliminaron el artículo del código penal que podía mandarles a la trena entre un año y 9 meses hasta 3 años, por sus coacciones violentas. Esto solo fue un aperitivo.

Junio 2021. Más agradecidos había que estar con los indepes que sostienen al Gobierno y llegaron los indultos. Como le cogieron gustillo a la cosa, siguieron con sustractoras de menores y otros condenados, uno detrás de otro, hasta batir el record de indultados de los últimos 5 años (50 en solo 12 meses). ¡Calienta Griñán, que sales!

Octubre 2021. Los oteguis y sabinos no iban a ser menos. A ellos les dijeron sírvete tú mismo y, tras darles las competencias en prisiones, no han perdido el tiempo: ya van por 29 los presos a los que han dado la semilibertad (vía tercer grado) gracias a los informes de las Juntas de Tratamiento de las tres prisiones vascas en manos del PNV. ¿De quién dependen las juntas de tratamiento?, pues eso.

Hoy. Las rebajas llegan a los delincuentes sexuales; no sabemos si por negligencia o por chulería, pues los jueces ya avisaron de que la ley del solo sí es sí desprotegería a las víctimas. Irene Montero pensó que legislar es como escribir tuits, los 400 asesores del gobierno no se enteraron, estaban de moscoso o llevándole una tarta cumpleaños, y no querrán ustedes que sus diputados lean lo que votan.

Así que ahí lo tienen, querían proteger a las mujeres y lo hacen liberando a violadores. ¡Bravo! De momento así va el partido: agresores beneficiados 14-políticos dimitidos 0. ¡Sí se puede!

Aún no hemos acabado, ahora toca eliminar la sedición y equiparar a quien desde las instituciones da un golpe de Estado con el que quema un contenedor. Y, ya que estamos, retocamos el delito de malversación, que afectará a centenares de presos. Vuelve, a casa vuelve -Puigdemont- por Navidad, tararí, tarará.

Ya lo ven: piqueteros, golpistas, robaniños, terroristas, sediciosos y malversadores consiguen modificar las leyes o las penas y pelillos a la mar. Otros se benefician gracias a que cualquier piernas puede estar en el Gobierno o sentarse en el Congreso y a cualquier tuercebotas le hacen alto cargo o asesor. Y es que la regla no falla: cuando los tontos están en el gobierno se benefician los malvados y cuando son los malvados los que están en el gobierno, estos se benefician de los tontos. Ya, si se produce una coalición en la que hay malvados y tontos, llega la tormenta perfecta y pasa lo que pasa.

Las leyes están para solucionar problemas, no para crearlos. Y Sánchez lo sabe, sabe que las leyes están para solucionar problemas, pero los suyos, claro, no los de todos. Irene ni eso sabe.