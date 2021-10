No hay día en que Juan Carlos Monedero no amanezca rodeado de espesas sombras de sospecha. Ni uno. Lo último es que la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le investigan por operaciones fraudulentas en el cobro de los fondos de la dictadura chavista. Otra más. La causa que apunta al cofundador de Podemos se encuentra aún bajo estricto secreto, pero está relacionada con el flujo de dinero enviado por el chavismo a España en los años en los que se creó Podemos con la intención expresa de convertir nuestro país en un remedo de Venezuela. El ex jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal le ha señalado directamente con el dedo acusador: era él quien recibía el dinero en metálico que le mandaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Y es que El Pollo Carvajal dejó claro cómo eran las vías de financiación: a través de valija diplomática desde la Embajada venezolana en España y a través de entregas de dinero mediante empresas españolas y entregas en efectivo en Venezuela provenientes de la Embajada de Cuba. ¿Y quién estaba siempre en medio? En efecto, Juan Carlos Monedero. Las mercantiles Viu Europa S.L. y Viu España S.L., cuyo administrador único es el venezolano Ernesto Velasco, eran las encargadas de financiar a los morados con fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tendrá que explicar Monedero por qué después de que Velasco le transfiriera dinero, el fundador podemita le devolvió 69.000 euros ingresados a Viu Europa. S.L. ¿Se trataba de perder la pista del dinero, algo típico en el blanqueo de capitales?

Tendrá también que explicar Monedero si es verdad que recibió 600.000 dólares de mano de un asistente de Maduro en el Hotel Meliá de Caracas, porque la revelación de El Pollo es de una concisión apabullante: «Mi informante recogía el dinero en la Embajada de Cuba en Venezuela y lo entregaba a Williams Amaro. Quien lo llevaba al Hotel Meliá Caracas y se lo entregaba a Juan Carlos Monedero». «Recuerdo un reporte donde me informaron de una entrega de 600.000 dólares a Williams Amaro, provenientes de la Embajada de Cuba en Venezuela. Esta entrega la monitoricé para ubicar el destino de la operación. Efectivamente, Amaro llegó al Hotel Meliá con una maleta de mano, ingresó a la habitación de Monedero y salió 30 minutos después sin la maleta».

Monedero, te tienen rodeado.