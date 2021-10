Juan Carlos Monedero, director de la fundación de Podemos, ha acudido a México y allí ha pedido «perdón» por la Conquista de los pueblos latinoamericanos tras la llegada de Cristóbal Colón en 1498. «Fue una barbaridad», ha señalado el politólogo. «Quiero responder a la petición del presidente López Obrador, apoyado por el Papa Francisco, de una petición oficial de perdón de España por la Conquista. Como fundador de un partido que está gobernando en mi país: Yo sí pido perdón», ha comenzado diciendo ante los cientos de personas que han acudido a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México.

«Pido perdón porque la lengua con la que os hablo, con la que pienso y con la que siento es una lengua que les quitó la suya a los pueblos originarios de aquí. Es como si hubiera habido una invasión francesa y hubieran hecho desaparecer el español. Es hermoso que nos podamos entender. Pero no podemos negar que fue una barbarie negarles sus nombres para ponerles los nuestros», ha expresado el ideólogo del partido morado.

Monedero, que no evita cualquier oportunidad para pisar charcos, ha proclamado: «Quiero pedir perdón porque la Conquista trajo el supremacismo blanco con los esclavos negros. Ese supremacismo blanco sigue funcionando hoy y sigue haciendo subalterno al pueblo negro y al mestizo».

El estrecho colaborador de Pablo Iglesias, en la charla titulada «La Vox del fascismo», insiste una y otra vez en implorar disculpas porque, cree, él mismo se ha visto favorecido por la Conquista hace más de 500 años. «Quiero pedir perdón porque una parte de la riqueza que me ha permitido viajar, estudiar, tener infraestructuras en mi país… salieron de aquí. Si hubiera nacido aquí, o en Lima, o en Chiapas hubiera tenido menos oportunidades. Quiero pedir perdón al pueblo de México por la Conquista», subraya.

Juan Carlos Monedero en México.

«Déjenme decirles que no vale, como hace Vox, intentar compararlo con la romanización o con la helenización. Ni Roma ni Grecia siguen funcionando como potencias imperiales, ni coloniales y Europa sí sigue generando privilegios y desigualdades. Claro que los españoles actuales no somos responsables de lo que pasó, pero por la continuidad política y administrativa de España y del reino de España tenemos una clara responsabilidad. Por eso me sumo al presidente de López Obrador, me sumo al Papa Francisco y me sumo a todos ustedes diciendo que España debe y le llenará de dignidad, de orgullo, ofrecer una disculpa por la Conquista», desarrolla Monedero para desatar un sonoro aplauso entre el público.

Por último, se permite una broma. «Dicho esto, si quieren ustedes que porque me llame Monedero les vaya a volver yo a ustedes todo lo que se les robo están muy equivocados», ha expresado para soltar una risa.