Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 18 al 24 de octubre de 2025

BAJA: Brigitte Bardot

Ese icono no sólo francés, sino mundial, que ha cumplido ¡¡¡91 años!!!, está atravesando unos momentos delicados por su salud que la han obligado a ingresar, el pasado 28 de septiembre, en Tolón, concretamente en el hospital Saint Jean, muy cerca de Saint Tropez, donde reside, temiéndose por su vida debido a su grave enfermedad, según Juan Pedro Quiñonero. Lo que no se puede olvidar de la biografía de la archifamosa estrella es su vida sentimental marcada por un hombre de extrema derecha, Bernard d’Ormale, conocido militante del FN, «que le permitía decir horrores políticos con una alegría digna de mejor causa». El pasado 1 de octubre, una vez matizada personalmente su autobiografía, reescrita con bolígrafo, se ha publicado con el título de Mon BBcédaire.

SUBE: David Alandete

Corresponsal de prensa española (ABC y TV), en los Estados Unidos, concretamente en la Casa Blanca, que se ha distinguido por su protagonismo en las ruedas de prensa preguntando al presidente Trump su opinión sobre temas españoles y que tanto ha indignado a ese «gorila» de ministro de Transportes, Óscar Puente, (Chapu Apaolaza, dixit), calificándole de «otro patriota de ABC con acreditación en la Casa Blanca» por preguntar al presidente Trump por sus relaciones con España. Según Puente, debería limitarse a preguntar sobre Camerún o sobre la boda de Taylor Swift. Preguntar otra cosa, como hace David Alandete, «es poner en duda el patriotismo del corresponsal. Hasta Puebla en su viñeta en ABC recoge el tema con un Puente gritando enfurecido, como un gorila: ‘Alandete va a preguntar, no podemos permitir que le responda’».

BAJA: Andrés

Duque de York, hermano del rey Carlos III, ha decidido renunciar a todos sus títulos «por el desgaste reputacional» acumulado ante las acusaciones por su relación con el norteamericano Jeffrey Epstein, condenado por tráfico de menores y encontrado muerto en prisión en 2019. Ahora se pide que deje de tener, incluso, la dignidad de príncipe. En el año 2022 ya había dejado de utilizar el tratamiento de Alteza Real, a raíz de la demanda civil presentada por Virginia Giuffre, quien le acusaba de agresión sexual cuando era menor de edad y que se resolvió con un acuerdo económico. Y luego están sus memorias póstumas (se suicidó en abril de este año), donde afirma que temía morir como esclava sexual a manos de Epstein y su círculo, donde se encontraba Andrés. Entre otras consecuencias por tal conducta, el nombre de Andrés dejará de figurar en el listado oficial de la Familia Real británica. ¡Vamos, como si no existiera!

SUBE: Pablo Motos

Aunque la entrevista a Isabel Preysler en su programa El Hormiguero en Antena 3 puede considerarse como una buena entrevista, por la que hay que felicitarle, al abordar la historia de sus tres matrimonios, ignoró las infidelidades que se produjeron en los tres: con Carlos Falcó en el de Julio Iglesias; con Miguel Boyer en el del marqués de Griñón y, en este último matrimonio, con Vargas Llosa, con quien presuntamente se reencontró cuando Miguel había sufrido un ictus del que no se recuperaría jamás. Isabel, haciendo de tripas corazón, justificó sus viajes laborales con Porcelanosa, donde trabajaba, y otros más, comportándose como una viuda blanca diciendo aquello de que Miguel ya no estaba. Y como le declaró a Virginia Blake refiriéndose a su relación con Mario Vargas Llosa, «el momento de enamorarte no lo escoges tú. Ocurrió, yo no lo planeé. Lo aseguro. Simplemente ocurrió».