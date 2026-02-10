Sánchez se comporta como un mafioso

Las declaraciones de Koldo García a OKDIARIO, días antes de que el ex asesor de José Luis Ábalos entrara en prisión, guardan una perla que hoy cobra actualidad a raíz del testimonio de Santos Cerdán ante el juez del ‘caso Leire Díez’. Porque Koldo García no dudó en reconocer a Eduardo Inda que el equipo de Sánchez le encargó durante las primarias que investigara cómo está «lo del suegro de Pedro, porque está ahí con locales y demás». Y el hoy preso de Soto del Real, el hombre al que Pedro Sánchez encargaba todos los trabajos oscuros, no duda en calificar de «locales de alterne» lo que hoy el PSOE pretende convertir en meras saunas. El trabajo encargado a García consistía en averiguar si había alguna investigación policial sobre los negocios de prostitución de Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente. Lo más revelador es que Koldo García apunta directamente a Pedro Sánchez, quien en persona le dijo: «Mira a ver si conseguís que se suavice un poco el tema». O sea, que el hombre para todo de Sánchez cumplió las órdenes del actual secretario general del PSOE.

Este testimonio de Koldo desnuda el argumento de Sánchez de que los locales de su suegro eran saunas donde no se ejercía la prostitución, algo que el propio García desmiente al calificarlos sin matices como «locales de alterne». Es más, si fueran meras saunas ¿por qué el interés de Pedro Sánchez en que Koldo «suavizara un poco el tema» y que «bajara el pistón»? ¿Qué habría en ese caso que investigar? Lo manifestado por el ex asesor de Ábalos no sólo desmonta el falaz argumento de que no había nada ilegal en los negocios del suegro de Sánchez, que tuvo un comportamiento mafioso, sino que confirma que, en efecto y como ha venido demostrando OKDIARIO, el presidente del Gobierno hizo su campaña de primarias con la ayuda económica proveniente del negocio de prostitución de su suegro. La Cosa Nostra.