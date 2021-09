Las encuestas de intención de voto en Baleares, como la publicada por OKBALEARES el jueves, empiezan a reflejar la remontada del PP, inédita desde que José Ramón Bauzá fue desalojado de la presidencia del Govern en 2015. Lo preocupante es que la suma del centroderecha se queda a dos escaños de la mayoría y es de suponer que el PI se decantaría por la izquierda radical. Sencillamente, es la nueva Unió Mallorquina, que ya en el año 2007 le dio el poder al PSOE y a sus socios. En todo caso, la experiencia sirvió para contener las ínfulas radicales.

Lo ha demostrado el actual Pacte de Progrés formado por PSOE, Podemos y Més (Mallorca y Menorca), que no ha visto freno alguno para deshacer a su antojo, como ocurre actualmente con el Gobierno de España, que es clon igualito, pero igualito, de la experiencia de Baleares pionera en España.

Lo de preocupante va en cursiva por quedar lejos todavía de la mayoría absoluta esa intención de voto del centroderecha, si bien no me cuadra en absoluto que sea tan leve el desgaste de Podemos, incluso del PSOE. La estabilidad de Més sí es comprensible, debido a la solidez de la parroquia separatista, aunque 5 de 59 escaños les deja en el extrarradio.

La pandemia (y sus despropósitos) debería verse reflejada en el electorado de Podemos –en buena lógica debería convertiste en partido residual, con dos escaños como máximo-, mientras al PSOE le toca pagar la factura de una gestión nefasta, que ha condenado a la clase media a vivir un demoledor proceso dramático que ha derivado en las colas del hambre. No se entiende en este sentido, la simple pérdida de dos escaños.

La experiencia de Marga Prohens en el Congreso de los Diputados la ha devuelto a casa convertida en una líder confiable y no le hacen justicia los 21 escaños reflejados en recientes encuestas. No bajará de los 25, y si no, al tiempo. El caso de Vox se ajusta al presente, es decir, al efecto de la formación a escala nacional, sin menospreciar el trabajo del grupo liderado por Jorge Campos en el Parlament Balear. De ahí que no sea de extrañar el hecho de verles pasar en intención de votos de 3 a 7 escaños.

Ahora es el momento de un importante trabajo de pedagogía para recuperar la cordura en Baleares; que el centroderecha devuelva la convivencia a la que estábamos acostumbrados antes de la anormalidad iniciada el año 1997 con la llegada de un Pacte de Progrés tan revanchista. Lo que obligará a los partidos de centroderecha a reconocerse y exorcizar la gran mentira de la izquierda radical sobre Vox. ¿Estará Marga Prohens a la altura?