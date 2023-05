El plan de Sánchez con Sumar resta a la izquierda y acerca a Feijóo a la Moncloa

Si el plan de Sánchez era catapultar a su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que liderara un proyecto político a la izquierda del PSOE que sirviera de muleta al socialismo, y al tiempo, acabara con los levantiscos chicos de Podemos habrá que convenir, a tenor de la encuesta de Data10 que publica OKDIARIO, que el invento ha sido un estrepitoso fracaso. Y es que la izquierda no suma, sino que resta y allana el camino de Feijóo, con el apoyo de Vox, a La Moncloa. Con Podemos o sin Podemos, Sumar no consigue reforzar el bloque de la izquierda, todo lo contrario. Si Sumar no logra incorporar a los morados obtendría por sí sola 23 escaños, frente a los 10 que lograría Podemos en solitario. En total, 33 escaños, que, sumados a los 92 del PSOE no pasarían de 125 diputados. Por su parte, el PP lograría 138 escaños, que, sumados a los 45 de Vox darían para una mayoría absoluta de 183 parlamentarios.

Si Podemos decidiera finalmente incorporarse al proyecto, la situación sería similar, porque Sumar lograría 46 diputados, pero el PSOE no pasaría de 83. En total, 129 diputados, a años luz de los 182 diputados que lograría sumar el PP (140) con Vox (42). Conclusión: a Pedro Sánchez le ha salido el tiro por la culata, porque la apuesta por Yolanda Díaz no hace otra cosa que fragmentar a la izquierda sin alterar lo más mínimo la fortaleza del bloque de derechas, que, incluso, sale reforzado. A falta de siete meses para las elecciones generales y a expensas del resultado de los comicios municipales y autonómicos de mayo, el invento de Sánchez para evitar su derrota en diciembre ha resultado ser un fiasco. Lo de Sumar parece el cuento de la lechera: iban a convertirse en tercera fuerza reduciendo al máximo los escaños de Vox para formar un tándem imbatible con el PSOE que abortara la llegada de Feijóo al Gobierno. Queda mucho todavía, pero las cuentas no salen.