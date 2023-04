Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Getafe que le gustaría sumarse «al proyecto de consolidación del club», y que para eso es fundamental «ligar tres temporadas consecutivas en Primera». El mexicano confirmó las bajas de Nastasic, Gio y Augustinsson, pero en cambio adelantó que Dani Rodríguez estaba recuperado y que Raíllo sufría molestias, «aunque intentaremos tenerlo».

«Raíllo está ahí, que sí o que no, aunque yo soy optimista. Dani Rodríguez, en cambio, entrenó bien y está dentro. Tenemos fuera a Nastasic, Gio y Augustinsson, que siguen lesionados», explicó Aguirre, que también expresó su preocupación por el hecho de que tres jugadores -Maffeo, Raíllo y Galarreta- estén con cuatro tarjetas amarillas «porque nos vienen cuatro partidos en dos semanas y los necesitamos a todos».

El entrenador adelantó que «es muy probable que repitamos con los mismos centrales a expensas de lo que pase con Raíllo», y puntualizó que «pasando lo que pase ante el Getafe todavía faltarán 24 puntos por jugarse, quedará mucha tela por cortar».

«No me atrevo a pronosticar una victoria mañana. Nos ha ganado los dos partidos en los que yo me he enfrentado a ellos y tienen un grandísimo entrenador que es Quique. Es un equipo muy fuerte y no creo que nadie crea que porque vengamos de un triunfo ahora lo vamos a tener fácil. No podemos vender la piel del oso antes de cazarlo», dijo sobre el rival.

En cuanto a su futuro, admitió que «mi agente es el que está hablando con Ortells. Yo estoy contento, mi mujer está contenta, pero en fútbol no puedes dar nada por seguro. El objetivo es ligar una tercera temporada consecutiva en Primera, porque yo creo que cuando te consolidas en la categoría todo es más fácil, incluso para traer jugadores. Me gustaría sumarme a este proyecto de consolidación del club».

Finalmente el mexicano hizo un balance sobre sus 38 primeros partidos en el Mallorca y recalcó que «a veces hemos jugado bien, en otras francamente mal. Hemos logrado que el equipo crea en este trabajo ordenado y creo que desde el primer partido hasta hoy hemos mejorado nuestros mecanismos ofensivos, aunque todavía tenemos cierto déficit ahí, lo dicen los números».