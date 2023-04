Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, recordó en la sala de prensa de Balaídos, después del partido ganado por su equipo, que aún no han conseguido «nada» y que les toca «seguir remando» hasta que matemáticamente se garantice la permanencia en Primera División.

«No me he quitado ningún peso de encima porque aún no hemos conseguido nada. 37 puntos siguen sin alcanzarnos para seguir en Primera. Faltan aún nueve partidos y hasta que la permanencia sea matemática hay que seguir remando. Seguimos teniendo la presión encima», afirmó el entrenador mexicano.

Aguirre admitió haber sufrido mucho durante los 90 minutos porque «ha sido un partido a cara de perro. Muy intenso por nuestra parte y muy serios en defensa. En la primera parte creo que hemos merecido algún gol más, mientras que en la segunda ha sido un acoso y derribo, aunque ya sabíamos que sería así».

«Nos toca seguir entrenando y sufriendo hasta que consigamos el objetivo. Ahora nuestra meta es el Getafe, sabemos que es un partido muy importante y que nos vamos a encontrar con un rival que nos lo va a poner muy difícil», dijo para finalizar Aguirre, que ante los madrileños recuperará a los sancionados Jaume Costa y Copete, y que está a expensas de saber si podrá contar con los lesionados Augustinsson, Dani Rodríguez, Nastasic y Gio González, que por problemas musculares no pudieron participar en el encuentro de ayer en Vigo.