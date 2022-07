Pedro, el ‘ecojeta’

Pedro Sánchez se fue a la localidad cacereña de Casas de Miravete, afectada gravemente por el incendio que ha afectado al Parque Nacional de Monfragüe, a proclamar que «el cambio climático, mata», pero en su visita utilizó un helicóptero Super Puma, un Audi 8 y un Falcón con el que emprendió viaje de vuelta desde el aeropuerto de Badajoz. Tanto el helicóptero como el avión han realizado la mitad de sus viajes en vacío y el coche oficial ha hecho el recorrido entre Madrid y Extremadura y viceversa con sólo el conductor a bordo.

La hipocresía del personaje no tiene límites. No se puede concienciar contra el cambio climático y contribuir a contaminar el medio ambiente con un derroche de medios de transporte absolutamente intolerable. El trayecto de Sánchez no deja lugar a dudas: para visitar el incendio de Extremadura Pedro Sánchez se fue este lunes por la mañana en Super Puma, mandó su coche oficial vacío, luego se fue con el Rey y con Guillermo Fernández Vara a la inauguración del AVE. Más tarde, se trasladó a Badajoz, donde le esperaba el Falcón que había ido en vacío hasta el aeropuerto pacense, y a las 19.50 horas el Falcon con Sánchez a bordo aterrizó en la base aérea de Torrejón, donde el Super Puma, que había regresado vacío, lo esperó para trasladarlo hasta el Palacio de la Moncloa, su residencia habitual. El Audi A8 regresó vacío a Madrid.

¿De verdad puede resultar creíble un personaje que, mientras pide sacrificios a los españoles, se comporta como un jeque? Para concienciar contra el cambio climático hay que predicar con el ejemplo. Y la excusa de que es por razones de seguridad no resulta en absoluto convincente. Más bien suena a cínico pretexto. La agenda de Pedro Sánchez es tan contaminante que sólo un hipócrita como él puede inventarse que para ir a Extremadura se necesita un Falcón, un Super Puma y un Audi 8.