Pedro y Begoña sufren por las víctimas desde Andorra

Pedro y Begoña han alargado sus vacaciones en un hotel de gran lujo de Andorra. La pareja presidencial ha decidido demostrar su solidaridad con las víctimas de los incendios reservándose una suite de lujo donde sentir mejor el dolor del pueblo por 2.000 euros la noche. Mientras cientos de compatriotas recogen las cenizas de lo que alguna vez fueron sus hogares —que no se quejen, el Estado de bienestar socialdemócrata les dará 15.000 euros—, Sánchez ha desplegado un operativo digno de una cumbre del G7: veinte escoltas, una caravana de vehículos oficiales y hasta drones que ayer volaron para espantar a los molestos periodistas de OKDIARIO. ¡Qué descaro el de la prensa, intentando informar cuando la pareja necesita descansar!

Unos días de gorrón en La Mareta con toda su parentela no han sido suficientes. «La Mareta no una de las saunas de Sabiniano», resumió con indignación el senador popular Francisco Javier Márquez. Desde Andorra se ve mejor el sufrimiento español. La empatía, ese valor tan preciado por la izquierda, consiste en sufrir por otros desde una suite de lujo. A Sánchez ya le da todo igual. ¿Hay que darlo por amortizado? Cuentan que su aspecto draculesco tiene que ver más con el hastío y el cansancio que con la gangrena de corrupción que carcome al PSOE y a su propia familia. España se le queda pequeña. Su sueño de ser un gran líder europeo se esfuma. Qué cruz tan pesada debe ser gobernar cuando uno está destinado a cosas más grandes. Los españoles no nos lo merecemos.