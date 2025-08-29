Una velada de glamour en Costa de los Pinos

El pasado sábado, la residencia de los señores de Balda, una imponente y a la vez discreta villa de estilo romano en Costa de los Pinos, se convirtió en el epicentro de la alta sociedad mallorquina y española.

La ocasión reunió a destacados miembros de la nobleza y a familias emblemáticas del panorama social, todos atraídos por la promesa de una velada única junto a la magnífica piscina de la propiedad. Verdaderamente es el epicentro de la Villa, no hay duda. Bajo los porches o debajo de los pinos las damas lucían galas frescas de verano, discretas, ligeras, como las que usa de siempre doña Sofía. Y entre la juventud fantasía. Esa casa es pura fantasía.

La atmósfera que se crea es fragmentada, por un lado la tradición y por otra la modernidad. En esta ocasión no fueron los violines quienes pusieron música a las conversaciones, fue la delicada sonoridad de un saxofonista que acompañaba la cena, creando un fondo musical elegante y discreto. Los nietos de los Balda se encargaron de pasar las bandejas de canapés entre los invitados, siguiendo la tradición familiar de hospitalidad y detalle.

Entre los asistentes se encontraban quienes cada año acuden a honrar a invitados de esta familia numerosa que ha hecho de la naturalidad y la generosidad su seña de identidad, con España como epicentro de sus vínculos y actividades. No sólo su residencia de Costa de los Pinos, sino también su casa de La Moraleja o el convento transformado en residencia familiar, son motivo de admiración.

Muchos de los presentes recordaron cómo nos conocimos e inmediatamente conectamos. Fue en la finca de Jesulín de Ubrique, en Ambiciones, durante una capea con motivo del cumpleaños de Ana Chico Cruz Guzmán March, celebrado en la propiedad vecina de su padre, el duque de Ahumada, evocando un día que muchos describieron como «el más divino que los dioses en su generosidad podían regalarnos».

En la noche festiva de Costa de los Pinos no faltaron guiños a la historia de la aristocracia española: se recordaron, con cierta nostalgia, las antiguas puñetitas que don Juan de Borbón, conde de Barcelona, acostumbraba a hacer repartir entre sus invitados a los infantes en su residencia de Villa Giralda, Estoril, evocando una elegante continuidad entre generaciones.

La velada transcurrió entre conversaciones animadas, risas discretas y la satisfacción de compartir un momento exclusivo en un entorno que combina el encanto del Mediterráneo con la elegancia de la tradición. Sin duda, los señores de Balda supieron conjugar en su fiesta el lujo, la familiaridad y el refinamiento que caracterizan a la familia Balda de la Costa de los Pinos, en Mallorca.

Su casa, efectivamente, descansa siempre bajo los pinos y se esconde durante el día para iluminar la noche con velas que se reflejan en los suelos de inspiración romana gracias a mosaicos que ya forman parte de nuestra historia social.

Él es juvenil de aspecto, ella una dama de las de siempre y sus hijos, ocho, o nueve, las personas más educadas que uno pueda tener la oportunidad de conocer. Cada año nos deleitan con su hospitalidad en ese lugar único, de cuento, y fue la semana pasada la gran explosión de alegría completa que disfrutamos sus amigos. ¡Nos vemos en Roma!