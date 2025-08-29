Hispanofobia en Mallorca: jóvenes bailan y pisotean una bandera de España en las fiestas de Felanitx

El municipio de Felanitx, en Mallorca, vivió este pasado jueves la festividad de un Sant Agustí multitudinario y reivindicativo, pero también marcado por la polémica. Durante la celebración de El Cosso, la peña más numerosa y provocadora de la jornada, un grupo de jóvenes arrojó una bandera de España al suelo y comenzó a pisotearla y bailar sobre ella, generando reacciones encontradas entre los asistentes.

El gesto, aplaudido por algunos y criticado con dureza por otros, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la jornada. La escena corrió rápidamente entre el público y fue interpretada como una muestra más del espíritu irreverente y contestatario que caracteriza a El Cosso desde sus inicios en la década de los años ochenta. La propia cuenta oficial de @El_Cosso subió un vídeo en sus historias donde puede apreciarse a una chica, enfundada en una camiseta oficial de la peña, bailando y pisoteando la bandera de España. Lo hace con total tranquilidad y rostro de felicidad absoluta.

La fiesta de El Cosso se desarrolla en paralelo a los actos oficiales y religiosos de Sant Agustí, con un marcado tono satírico y provocador. Cada edición deja momentos que cruzan la frontera entre el humor y la reivindicación, como el popular paso bajo palio de las autoridades, que parodia las costumbres franquistas. Sin embargo, este año fue la bandera la que acaparó la atención y dio a la jornada un tinte más controvertido.

Más allá de este episodio, miles de personas llenaron las calles de Felanitx para disfrutar de una jornada que combina tradición, crítica y desenfado. Otras agrupaciones como s’Espaseta, los Rezagaos, Dàtil o Sant Agustí también sumaron su presencia, aunque el protagonismo de esta edición quedó inevitablemente ligado a la imagen de la bandera española en el suelo.

Con la fiesta ya concluida, la polémica sigue viva y confirma que Sant Agustí en Felanitx no es solo una cita patronal, sino también un espacio donde la sátira y la protesta encuentran su lugar, incluso a riesgo de encender la controversia.