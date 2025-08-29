Arrasate: «Veo al Real Madrid con más orden con balón que el año pasado»

Jagoba Arrasate, entrenador del Real Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará mañana ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu que ve a los de Xavi Alonso «con con más orden cuanto tienen el balón, y ese orden les hace no conceder transiciones al rival y apretar bien tras pérdida. En los dos partidos han sido muy dominadores y no les han creado casi ni ocasiones».

«Tenemos que hacer un partido perfecto, sin ningún error, para poder disponer de oportunidades. El año pasado estuvimos muy cerca, pero no fue suficiente. Tienen muchos argumentos para marcar gol y en defensa lo están haciendo muy bien. Sabemos que en el Bernabéu tienes que hacer lo que puedes, pero nos damos por vencidos», añadió el técnico, que aseguró que «el punto ante el Celta nos da energía. Sabemos que vamos a un estadio muy complicado, pero la idea es repetir lo que hicimos el año pasado, ser competitivos y no salirnos del partido».

Arrasate confirmó la vuelta de Samú Costa a la convocatoria «ha entrenado toda la semana con normalidad y está para jugar mañana si es necesario» y adelantó también que Virgili ha sido incluido en la lista: «Es un jugador al que queríamos desde hace tiempo. Le he seguido personalmente y hablé con él para exponerle nuestra idea. Estoy muy contento y mañana viene con nosotros».

«De momento hay una convocatoria para jugar dos amistosos en Francia y tienen que ir tanto Salas como él. Luego veremos cuando salga la relación definitiva», dijo sobre la posibilidad de perder al jugador durante un mes por el Mundial sub20.

Arrasate se alegró de que el lunes «acabe por fin el mercado» porque «lo que quiero es saber con qué jugadores vamos a poder contar». «¿Larin y Maffeo? Vamos a ver qué sucede. De momento son jugadores nuestros. ¿Samú Costa? Entiendo que el club se va a proteger y no veo fácil que se produzca una operación de gran calado en estos últimos días».