El olfato selectivo de ‘El galgo de Paiporta’

La penúltima vez que Pedro Sánchez estuvo en Valencia, días después de la tragedia de la DANA, salió por piernas, luego regresó en enero a presidir una comisión interministerial y este jueves volverá para reunirse con representantes de tres asociaciones de víctimas de la DANA, encabezadas dos de ellas -qué casualidad- por personas que han formado parte de listas municipales de Compromís. La reunión, claro está, se celebrará a cubierto, en la Delegación del Gobierno, porque ya se sabe que el presidente es reacio a pisar la calle.

Vaya por delante, faltaría más, toda la solidaridad con las víctimas, pero que la mayoría de las asociaciones con las que mantendrá el encuentro estén representadas por personas vinculadas a la izquierda valenciana es un dato objetivo que no es baladí. Las asociaciones presentes en la reunión con Sánchez son la Asociación de Víctimas DANA 29 de Octubre, Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y la Asociación de Damnificados por la DANA de L’Horta Sud.

La primera tiene como objetivo principal «llevar a Carlos Mazón y a su Gobierno a los tribunales» y está encabezada por Mariló Gradolí, que fue asesora y candidata de Compromís y actualmente está en prensa del Ayuntamiento de Catarroja, también en Valencia. Cristian Lesaec, que preside la Asociación de Damnificados por la DANA de L’Horta Sud, formó parte de las listas electorales de Compromís en el municipio de Alfafar, en 2019 y 2023.

No hay que ser muy sagaz para concluir que el perfil de los presidentes de las asociaciones de víctimas que se reunirán con el presidente se adapta como un guante al perfil que desea Moncloa, hasta el punto de que cualquiera diría que ha sido Presidencia del Gobierno quien los ha elegido. Sánchez juega siempre con las cartas marcadas y no iba a ir Valencia si no estuviera seguro de que iba a estar rodeado de afines. O sea, que El galgo de Paiporta -menudo olfato el suyo- se ha encargado de allanarse el camino.