Un millón de euros en ‘cash’ rodando por Ferraz

¡Viva la tecnología socialista! ¡Viva la transparencia democrática! ¡Viva la modernidad y la digitalización! Héte aquí que, tras muchos años de «sobres» volando a diestro y siniestro por la oficina central del PSOE ahora, justamente, confirman que sacaron un millón de euros de sus cuentas bancarias. Eso dicen… ¡Qué difícil es de creer!

Como si toda la inmensa corrupción acumulada por el PSOE, incluso antes de que Sánchez lo convirtiera en su pocilga particular, fuera cosa de un quítame allá esas pajas, llegó don Pedro al Senado para revalidar su campeonato del mundo en algo que no tiene rival: la mentira. Cierto es que está perdiendo enteros ante sí mismo porque se le nota en demasía cuando está diciendo lo contrario que piensa con intención de engañar. Fue pillado en tres o cuatro asuntos capitales con la guardia baja.

– ¿Vivía su hermano en Albas (Portugal) o lo escondió usted en el palacio de la Moncloa? Tartamudeos, silencio, evasivas, silencio.

– ¿Se avergüenza usted de Cerdán, Ábalos o Koldo?

– Bueno, el día empieza ahora, hacia las ocho de la mañana.

– ¿Cuánto y cuántas veces cobró usted en lechugas?

– Hoy no estoy muy fino con la memoria…

Sus palmeros y deudores parece que quedaron entusiasmados con la actuación de su caudillo inmarcesible; sin embargo, hay algo que se ha roto en la baraka tradicional del marido de Begoña Gómez. Con el tiempo se podrá comprobar las muchas trolas que largó a la concurrencia. Lo malo del asunto es que para entonces ya no habrá nada que hacer.

El sentido común nos dice que el teórico millón de euros en cash que anduvo rodando por la sede principal del PSOE no era necesario haberlo extraído de las cuentas corrientes del partido. Las bolsas con dinero en metálico llegaron a raudales (señora Pano) y otros fajos que llevó Koldo y que luego se distribuían por doquier y también quedaba para la financiación ilegal del socialismo español.

Lo único verdadero de Sánchez en esa mañana lluviosa del 30 de octubre fueron las gafas de alto standing (Dior), imposibles para un español de clase media si llevan cristales progresivos: 800 euros.

El resto es un mal relato para una historia de villanos y corruptos.