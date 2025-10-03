A Marlaska le sale el tiro por la culata

Las pistolas que utiliza la Guardia Civil eran suministradas por una empresa israelí a un coste de 269 por unidad, un precio razonable teniendo en cuenta la eficacia y calidad del arma. Pues bien, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se gastará tres veces más en la renovación de las pistolas de la Policía Nacional por el veto a comprar armas a Israel.

Se ha licitado un contrato que dispara el coste por unidad hasta los 800 euros. Y la compañía israelí no podrá optar a este procedimiento debido al embargo impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. O sea, la sobreactuación del Ejecutivo y su furor propalestino van a costarnos muy caro.

La División Económica y Técnica de la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio de Marlaska, ha licitado un contrato por valor de 2 millones de euros para la «adquisición de un mínimo de 2.500 pistolas semiautomáticas 9x19mm». Echen las cuentas: a 800 euros pistola. Y todo por no seguir con el proveedor de las armas de la Benemérita, Guardian Homeland Security, empresa israelí que en su día resultó adjudicataria del contrato para suministrar 6.000 pistolas semiautomáticas de calibre 9 milímetros a la Guardia Civil por un precio de 1.614.000 euros. Esto implica un coste por unidad de 269 euros, un tercio de lo que costarán las armas que adquirirá la Policía Nacional. Y además, fue el mejor valorado a nivel técnico en la adjudicación.

El veto a Israel supone que el Ministerio de Interior se pegue un tiro en el pie, si bien, quienes van a pagar la estrategia de Pedro Sánchez de hacerse el ofendidito con Israel son todos los contribuyentes. La valoración técnica de las pistolas israelíes fue 34,864 puntos sobre los 35 máximos que podía recibir cualquier oferta. Obtuvo la nota más alta en precisión, longitud y en ergonomía y operatividad. Además, fue la más barata (269 euros), con un 35% menos sobre el precio máximo de la oferta, mejor precio que los 305,87 euros que ofertó la marca austríaca Glock. Pues bien, ahora vamos a pagar tres veces más por un arma objetivamente peor. El tiro por la culata.