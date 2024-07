Maduro, golpe de Estado por la vía rápida: cada vez es más fácil ser un dictador de izquierdas

Que Nicolás Maduro es un dictador no admite dudas, de modo que entre el descomunal fraude electoral del domingo y su proclamación oficial como presidente de Venezuela no han pasado ni 24 horas. Un golpe de Estado por la vía rápida que revela la catadura de un personaje que no ha tenido reparo alguno en dar un pucherazo ante los ojos del mundo entero sin temblarle una ceja. Mientras las cancillerías occidentales le reclamaban que entregara las actas electorales de cada una de las mesas para verificar los tramposos resultados ofrecidos por el régimen, Maduro tiraba por la calle del medio y se proclamaba presidente sin dar cuentas a nadie. Habrá que convenir que las dictaduras de izquierdas están hechas de una pasta especial: no se andan con rodeos y van enlazando golpes de Estado con una sorprendente naturalidad, que es lo que ha hecho Nicolás Maduro ante la pasividad, en líneas generales, de la comunidad internacional. Cabe preguntarse que ocurriría si un dictador de derechas perpetrara una burla a la democracia similar a la urdida por el régimen venezolano.

La respuesta es sencilla: la izquierda mundial y sus terminales mediáticas arremeterían a coro contra la infame perversión democrática de esa hipotética dictadura fascista. Pero como Maduro es un dictador de izquierdas, aquí paz y después gloria. De golpe de Estado en golpe de Estado y tira porque le toca. Ahora se entiende que en el mundo todas las dictaduras que quedan sean de izquierdas. Es fascinante la facilidad con la que el socialcomunismo blanquea los regímenes más totalitarios del planeta. En Venezuela hay un régimen corrupto que ha demolido cualquier atisbo de democracia y resulta sorprendente la pusilanimidad o el desdén internacional ante lo ocurrido en las últimas horas. Maduro ha perpetrado un golpe de Estado con la misma facilidad que perpetra sus discursos. Y no pasa nada. Cada vez es más sencillo ser un dictador de izquierdas.