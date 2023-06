Lo primero: levantar alfombras y abrir cajones

Una de las primeras promesas que hizo Alberto Núñez Feijóo cuando fue cooptado como comandante en jefe del Partido Popular fue que, si llegaba al poder, encargaría una auditoría general sobre los cinco años de dominio y exageración sanchista. Si continúa en ese empeño habrá aprendido algo acerca de lo que nunca iniciaron Aznar ni Rajoy con las herencias recibidas de González y Zapatero.

Fue un error, un inmenso error. Cuando todo indica que el 23J se pondrá fin a la pesadilla que sufren millones de españoles, hete aquí que no se ha necesitado ese segundo veredicto de las urnas para que el dicharachero caballerete cántabro Miguel Ángel Revilla, destronado por su gestión de muchos años y las corruptelas de su Gobierno, entregue sus diputados al PP con un por favor incluido: que no se investiguen las presuntas trapacerías de su Gobierno. ¡Manda huevos! Sólo a un pecador de su calibre se le ocurre pedir semejante contrapartida. A Revilla no le preocupa en absoluto que la nueva presidenta de esa extraordinaria y bella tierra se alíe con Vox, no. Le preocupa que tirando de las alfombras, abriendo cajones y repasando cuentas corrientes se ponga al descubierto algún tipo de corrupción dineraria o adjudicaciones fraudulentas, que deberían ser perseguidas de oficio ante los tribunales de justicia.

Lo de Revilla pudiera parecer un caso aislado y no lo es. En Aragón, por ejemplo, Jorge Azcón, futuro presidente de la región, cometería un error si siguiera el ejemplo de su conmilitona Luisa Fernanda Rudi, que dejó pasar las más que evidentes corruptelas del Gobierno de aquel Marcelino Iglesias y sus compinches. Javier Lambán debe dar explicaciones por las adjudicaciones bajo su mandato en lo relativo a las energías eólicas y, de paso, también del siempre bajo sospecha clan de Ejea de los Caballeros. Si no hay nada punible, más allá de las golferías políticas, nos quedaremos todos más tranquilos. Así, con el resto de los territorios donde la izquierda ha sido apeada del poder democráticamente.

Llevo años escribiendo en este mismo papel digital y anteriormente en otros que sólo se conocerá la profundidad del despilfarro sanchista en el Gobierno e instituciones hasta que no abandone abruptamente el poder. Tengo también para mí que si Feijóo cumple lo prometido, es muy posible que a fiscales y jueces se les acumule el trabajo. ¡Ya va siendo hora!