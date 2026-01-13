Lo de Begoña Gómez es lo que toda la vida se ha llamado desacato judicial

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, pidió el pasado 5 de noviembre a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que le presentaran sus pasaportes «con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizados por ambas». Se trata, en esencia, de determinar si la directora de Programas de Presidencia del Gobierno, pagada con dinero público, trabajó para las actividades privadas de la esposa del jefe del Ejecutivo.

Pues bien, han pasado más de dos meses y ninguna de ellas ha cumplido con el requerimiento judicial, razón por la que el juez Peinado ha decidido dictar una providencia para que la Policía judicial haga efectivo su mandato. De modo que Begoña Gómez y su asesora tendrán que cumplir sí o sí con la orden judicial y presentar su pasaporte si no quieren afrentarse a una infracción, por lo que antiguamente se llamaba delito de desacato. El incumplimiento de una orden judicial específica puede acarrear graves sanciones.

Peinado imputó a la asesora un delito de malversación de caudales públicos, por lo que solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que entregue los datos salariales actualizados hasta fecha de hoy de Cristina Álvarez. «Que aporte, en soporte oficial y completo, la certificación retributiva íntegra de la investigada María Cristina Álvarez Rodríguez correspondiente a todo el ejercicio 2025, así como los documentos acreditativos de su situación administrativa (nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios) hasta la fecha en que se produzca la efectiva baja o cese».

Está claro que el juez Peinado ha derrochado la paciencia suficiente para otorgar a la mujer del presidente un tiempo más que prudencial de dos meses para que cumpla con su mandato. Pero la paciencia de Peinado tiene un límite por mucho que se trate de la mujer del presidente.