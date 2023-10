Inda: «¿A qué esperan Díaz y Belarra para condenar el genocidio de sus amigos islamofascistas en Gaza?»

Toda la extrema izquierda española y parte de la moderada ha salido en tromba a acusar a Israel del bombardeo de un hospital en Gaza, en el que murieron 500 personas. Inda recuerda que las Fuerzas de Defensa de Israel han demostrado con «vídeos inequívocos» que fue un cohete de la Yihad Islámica. Por eso, Inda exige que «Yolanda Díaz, Ione Belarra y la suelta violadores de Irene Montero pidan perdón».

Eduardo Inda recuerda que nada más conocerse el ataque contra el hospital Al-Ahli de Gaza «la extrema izquierda española y buena parte de la moderada salió en tromba» a acusar al Estado de Israel de los más de 500 muertos en el hospital de Gaza. «Y lo hizo, como desgraciadamente es habitual, apuntando con el dedo acusador a Israel, a los genocidas de Israel».

Recuerda el director de OKDIARIO lo que dijeron la número uno de Sumar y los podemitas: «Empezó Ione Belarra diciendo que había que pararle los pies a Netanyahu, que había violado el derecho internacional humanitario, un concepto parido por Sánchez cuando lo que siempre ha existido es el derecho internacional. Luego llegó Yolanda Díaz hablando de ‘crimen de guerra’ y diciendo que la ‘comunidad internacional no puede seguir asistiendo a esta barbarie contra civiles’». «Tampoco podía faltar Irene Montero, que dijo que ‘Israel viola sistemáticamente el derecho internacional y habla de ‘terror planificado por Netanyahu’», apunta Inda.

Pero la realidad se ha dado la vuelta. «Ahora resulta que vídeos inequívocos demuestran que los cohetes que asesinaron a 500 personas partieron de los terroristas, esta vez no de Hamás, sino de sus primos hermanos de la Yihad Islámica, que se equivocaron y los cohetes que tenían que ir a Israel acabaron impactando en un hospital gazatí», señala Inda citando las pruebas que este martes ha presentado el ejército hebreo.

«Es la historia de siempre –continúa Inda– el islamofascisno no sólo asesina a civiles israelíes sin ton ni son, no sólo degüella a bebés, no sólo viola a mujeres, no sólo secuestra a gente inocente. Como quiera que son el diablo puro, asesinan a sus propios conciudadanos para que luego todo Occidente, como pardillos, acuse a Israel», concluye el periodista.

Para finalizar, Inda asegura que espera «la reacción y que pidan perdón. Esperemos que cumplan porque es de justicia».