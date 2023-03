Inda: «La moción da oxígeno a Sánchez, lanza a Díaz y acalla las rebajas a violadores y el Tito Berni»

Eduardo Inda analiza la moción de censura de Vox, «que ha degenerado, como todas las mociones de censura que no logran su objetivo, en una cuestión de confianza que Sánchez va a sacar adelante con holgura». Y recalca que esto es lo peor para España, ya que Sánchez «es el socio de ETA, de los golpistas catalanes y de los embajadores de Maduro. Una tragedia». Asegura Inda que «el gran vencedor en la sombra es Feijóo, que no se ha prestado a esta astracanada, no ha ido al Congreso y, desde luego, va a acertar absteniéndose en la moción de censura o en la cuestión de confianza».

Otro de los aspectos positivos de esta moción de censura/cuestión de confianza para Inda es «el discurso del señor Tamames, de mi amigo Ramón Tamames, que ha demostrado un nivel intelectual muy por encima de lo que se estila en los políticos de nuestro tiempo. Algo normal, porque en la época de Tamames, a la política iban los mejores».

Para Sánchez, en cambio, lejos de suponerle un problema, la moción presentada por Vox ha dado cierto alivio a su Gobierno. «La moción de censura o cuestión de confianza ha conseguido que durante las últimas semanas hayamos hablado mucho menos de la ley del sólo sí es sí, de las rebajas Montero, o de los saldos Pedro Sánchez que han permitido excarcelar o beneficiar a 750 violadores, pederastas y abusadores», recuerda Inda. También apunta que «tampoco se ha hablado del Tito Berni, de esa corrupción salvaje del Partido Socialista –de la cual conocemos todavía muy poco- y que hayan dejado de estar en el debate público las corruptelas de dirigentes socialistas. Tampoco se habla de las comisiones, ni de las prostitutas que les pagaban empresarios de todo tipo, ni esas cenas en el Ramses, ni esas fiestas con coca y con viagra».

«En definitiva -concluye Inda–, esta moción ha sido un auténtico disparate y es un regalo a Pedro Sánchez, el socio de ETA, el socio de los golpistas catalanes y al amigo de los comunistas bolivarianos embajadores del narcodictador Nicolás Maduro».