OKDIARIO ha encontrado en Madrid este martes mientras tenía lugar en el Congreso de los Diputados la moción de censura contra Pedro Sánchez a uno de los hombres más buscados: Marco Antonio Navarro Tacoronte, más conocido como El Mediador, uno de los personajes clave para entender la trama de corrupción que ha golpeado de lleno al PSOE pocos meses antes de las elecciones del 28M.

El Mediador confiesa que va al Congreso de los Diputados porque allí «tenía su despacho», aunque desde que estallara todo el escándalo no ha podido volver a entrar. «Era mi oficina, mi centro de trabajo», reconoce a OKDIARIO. La pregunta es, ¿trabajaba sólo desde el despacho del Tito Berni? Marco Antonio Navarro Tacoronte nos deja entrever que no, que hay más, y que ya saldrá con el tiempo.

PREGUNTA.-: ¿Qué es lo que le trae a Madrid, un día como hoy en plena moción de censura?

RESPUESTA.-: La visita a Madrid es siempre recordar mi centro de trabajo, donde yo tenía mi despacho, aunque algunos lo nieguen. Yo tenía mi despacho en el Congreso de los Diputados, en las Cortes.

P.-: ¿Cómo podía tener despacho en el Congreso si no era diputado?

R.-: Yo nunca he sido diputado, siempre lo he dicho, pero era mi oficina, mi centro de trabajo.

P.-: ¿Trabajaba en el despacho del Tito Berni?

R.-: (Asiente). Y aparte en otros despachos que ya llegará el momento de decirlo también. Todos hablamos del Tito Berni, pero ya el Tito Berni pasa a segunda escala.

P.-: ¿Si usted entrase hoy en el Congreso, los ujieres le saludarían?

R.-: Claro, claro. (Asiente sonriendo). Los ujieres no tienen nada que ver con lo que hay dentro.

P.-: Hoy ha dicho Ramón Tamames en la moción de censura que hay diputados refiriéndose al Tito Berni que utilizan su despacho para hacer negocios ilegales.

R.-: Eso es cierto, pero mira, quiero comentar que no hay un Mediador sólo, no hay un Marco Antonio. Podemos tiene un Marco Antonio. Esquerra tiene un Marco Antonio. El PSOE tiene cuatro Marco Antonios. Todos tienen un Marco Antonio. Lo que pasa es que ahora está saliendo todo a la luz.

P.-: ¿A quién le puede dar más miedo su visita aquí a Madrid?

R.-: Yo no vengo para dar miedo a nadie. Vengo a recordar Madrid. ¿A quién le puedo dar miedo? Usted verá: a los 15 mosqueteros y mosqueteras. Si me da tiempo, también me gustaría ir al Senado, que es complicado. Pero, sí me voy a acercar al Congreso, claro. Sacarme una foto con los leones. ¿Quedan leones en la puerta, no? No se los han llevado todavía.

P.-: ¿Qué le diría a Pedro Sánchez en caso de que lo viera?

R.-: Que no tiene vergüenza. Que estoy esperando que venga a Canarias y empiece a cortar cabezas. Y cuando termine en Canarias que venga aquí a Madrid y lo haga aquí también.

P.-: ¿Puede Sánchez dormir tranquilo después de todas las informaciones que han salido del Tito Berni?

R.-: Yo no dormiría tranquilo si fuera él. Como yo tengo mi conciencia sucia, yo creo que él, como presidente de los españoles, no presidente mío. Yo no dormiría tranquilo, para nada. Si quiere aportar una cosa, hoy hablan de socialismo, hablan de honor y honestidad. Y yo incorporo: traición, deslealtad. Al Tito Berni, socialista de cuna, lo han tratado que ni a un perro lo tratan así. Ni a un perro. Ahí lo voy a dejar hoy. ¿Por qué no lo han hecho con Indalecio? ¿Qué pasa que Indalecio por Almería, claro, Indalecio es más afín a Pedro (Sánchez)?.

P.-: ¿Se refiere a Indalecio Gutiérrez Salinas?

R: Yo no me acuerdo del nombre (completo). Me acuerdo del nombre (de pila), Indalecio. Antes estaba en el aeropuerto viendo a los diputados (durante la moción de censura) y le dije a un amigo mío: mira la de Galicia. Digo: J****, ¿no tienen vergüenza? La vergüenza es tan amplia que ahí lo voy a dejar también.