Según cuenta Antonio Navarro, El Mediador, en una grabación del caso, el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, le advirtió de que otro presunto miembro de la trama le iba a denunciar. El motivo de la denuncia eran las fuertes desavenencias económicas en el seno de la organización.

En la conversación grabada con Taishet Fuentes, director de Ganadería del Gobierno de Canarias y sobrino del Tito Berni, Antonio Navarro cuenta que el diputado del PSOE le ha escrito un mensaje advirtiéndole de que el empresario Miguel Robayna le va a denunciar. Los investigadores consideran al constructor Robayna como un miembro relevante de la trama, cuya función era elaborar facturas falsas para que los empresarios camuflaran los sobornos a la organización.

Los empresarios, supuestamente, entregaban los sobornos a la trama y para justificar la entrega del dinero recibían facturas de Robayna fingiendo que pagaban por trabajos que en realidad no existían. Pero, según los investigadores, Robayna tenía que pagar los impuestos de ese dinero facturado y terminó arruinándose. Desesperado, Robayna se habría quejado al Tito Berni, según El Mediador, para conseguir que la trama le pagara los miles de euros que le adeudaba.

-El Mediador: Mira Taishet, te voy a informar de una cosa porque estoy hasta los cojones y lo de hoy colmó el vaso y me he visto obligado a intervenir ya. Mira, me escribe tu tío Juan Bernardo y me dice «Antonio, qué te está pasando, que te van a volver a denunciar».

-Taishet Fuentes: ¿Que te van a?

-El Mediador: Que me iban a denunciar, primero que no tengo ninguna denuncia, para que lo sepas. Como yo sabía por donde iba el tiro le dije, mira Juanbe ¿quién te llamó, Miguel Robayna? y me dice «¿cómo lo sabes?» y le contesto: porque lo sé, porque le estoy denunciando ahora mismo en la comandancia. Yo, eh, me he visto obligado ya. Le he permitido muchas cosas, hasta el punto de meterse con mi familia, y ya hoy no le he permitido más. Llamó a Juanbe, a Alberto le mandó un correo electrónico, bueno. En resumidas cuentas, me llega un mensaje de él diciendo que está en la puerta de mi casa.

-Taishet Fuentes: ¿Él en la puerta de tu casa?

-El Mediador: Que estaba en la puerta de mi casa, que saliera que me iba a arrancar la cabeza. Yo tengo una hija menor y le dije a mi mujer no vayas a casa hasta que te avise. Me llamó, y le dije «mira, me cago en tu madre y en ti, que no vas a tener a dónde correr». En eso mi cabeza me dijo, espérate un momento, llamé a otra persona y me dijo «te estamos esperando en la Comandancia para que le denuncies». A este se le ha ido la pinza, Thaishet, ¿A que si tú tienes que denunciarme me denuncias?

-Taishet Fuentes: ¡Hombre, claro!

-El Mediador: A qué estás llamando a la gente, perturbando a la gente, ¿A qué? ¿y mandándole un correo electrónico a la gente de quién soy yo? Mira, aquí todo el mundo sabe quién soy yo, si no lo sabes tú es porque no te da la gana. Todo el mundo tiene un pasado, y punto.

-Taishet Fuentes: ¡Oh, claro!

-El Mediador: Hoy me encontré con varias personas del Gobierno de Canarias, y hasta Conrado me llamó y me lo dijo, «has cumplido, qué nos importa a nosotros el pasado».

Antonio Navarro se refiere a sus antecedentes policiales y penales, algunos por estafa. El Mediador despide la conversación con frases amenazantes hacia su supuesto socio. Según los investigadores, la trama se resquebraja ante las reclamaciones de los empresarios que presuntamente pagaron sobornos sin obtener el resultado que esperaban. Ni les anularon por completo las sanciones administrativas que pesaban sobre ellos, ni obtuvieron tantos contratos como codiciaban.