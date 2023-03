Así presumía la trama del ‘Tito Berni’ de controlar a senadores del PSOE «¿Qué queréis que digan?»

La trama del caso Mediador, la que involucra al ahora ya ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni y salpica a varios parlamentarios socialistas que tuvieron mayor o menor contacto con algunos de los involucrados, presumía abiertamente de «preparar» las preguntas que los senadores planteaban en la Cámara Alta más tarde. Así lo revela un audio al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, en el que Marco Antonio Navarro Tacoronte (alias El Mediador), Taishet Fuentes (director general de Ganadería de Canarias y sobrino del Tito Berni) y una empresaria catalana del sector lácteo programan la intervención de senadores en un pleno para reclamar ayudas económicas para el sector. «Céntrame la pregunta, un senador no puede tirarse 5 minutos hablando de lo mismo», les decía El Mediador a sus interlocutores.

Una de las ramificaciones del caso Mediador apunta directamente al Senado. Fue el propio Navarro Tacoronte quien, en OKDIARIO, señaló a una senadora socialista por cobrar presuntamente a cambio de promocionar la leche de vaca. A cambio, siempre según la versión de El Mediador, habría percibido «entre 4.000 y 5.000 euros». Era, asegura, una senadora de los varios parlamentarios de la Cámara Alta que consideraba suyos.

OKDIARIO desvela ahora, en exclusiva, un audio en el que dos piezas clave de la trama, El Mediador y Taishet, negocian con una empresaria la posibilidad de «preparar» las preguntas que se iban a realizar en el Senado ante un pleno, colocando así las ayudas al sector en la agenda legislativa de la Cámara Alta.

En el audio, Navarro Tacoronte le cambia una cita de día a Taishet porque debe desplazarse a Madrid y atender asuntos en el Congreso:

-Taishet: ¿No me dijiste que el miércoles?.

-El Mediador: No, me adelantan la comisión del Senado para el martes. Por eso viajo mañana. Le he dicho a tu querida Mima Roca que prepare las preguntas. ¿Tú de qué quieres que se hable? ¿Quieres que se diga algo específico en el Senado?

-Taishet: «Que las queserías recuperen el precio de la leche de antes de la pandemia, que están subiendo los precios de los cereales».

«Centra la pregunta»

En la conversación a tres, a la que se ha sumado ya la empresaria Mima Roca, la propietaria de la marca de leche Sandra, se plantean las dificultades que está teniendo el sector en plena pandemia del covid, con una fuerte subida del precio de los cereales que ha encarecido la leche y, con ello, los productos que elaboran las queserías. Sin embargo, tanto el director general de Ganadería y la empresaria se enzarzan en un intercambio de datos económicos hasta que El Mediador les pide que no se vayan por las ramas:

-El Mediador: Vamos a ver, que está perfecto lo que me están diciendo, que sí, que políticamente está perfecto. Pero centrarme la pregunta, porque si no un senador no puede pegarse cinco minutos hablando de lo mismo. ¿Vale?

-Taishet: Pues no sé, la pregunta… pues cómo recuperar el mercado…

A continuación, los interlocutores inician un debate cargado de cifras sobre las precarias condiciones del mercado lácteo del momento, hasta que El Mediador les urge a acotar la pregunta que quieren que «los» senadores del PSOE afines a la trama van a plantear pocos días más tarde en el Senado:

-El Mediador: Volvemos a lo mismo de siempre y yo lo siento, pero tengo que acabar el expediente este. Se lo digo a Mima como te lo digo a ti. ¿Qué es lo que quieren que los senadores defiendan en la sesión del miércoles?

-Mima: Por un lado, una ayuda para compensar la constante …

-Taishet: La compensación del sobrecoste, del sobrecoste…

-El Mediador: ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto?

-Taishet: De un par de millones de euros.

-El Mediador: Pero dime un par de millones, dos, tres, cuatro, seis, diez ¿Cuánto y de cuánto?

-Taishet: ¡Pide 4 (millones) para que te den 2!

-Mima: Mira al Cabildo, dio 2 millones. Se ha repartido 2 millones por todos los ganaderos y, más o menos, por ahí para compensar.

Finalmente, El Mediador les solicita que le envíen un correo electrónico con una recopilación de esos datos que han expuesto, así como con la pregunta que quieren colar en el Senado.

«Esta flipa»

En otra conversación, que figura incorporada a la investigación de la Guardia Civil a la que ha tenido acceso OKDIARIO, tanto El Mediador como Taishet Fuentes valoran la posibilidad de llevar a la empresaria en persona al Senado como demostración de fuerza y de influencia de la trama.

«Yo a ésta la llevo al Senado y se caga. Yo la llevo al Senado y hablo con los senadores allí y a esta le entra tembladera. Y yo le digo a los senadores míos, oye, decid en el Senado que hay que proteger a las vacas, y solamente en un pleno lo dicen y esta se flipa, se corre del gusto».